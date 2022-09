Právě loni jste přišli na scénu se speciálními dresy, dokonce natočili vlastní film. Jaké byly ohlasy florbalové veřejnosti?

Z valné většiny pozitivní. Pro nás je zejména důležité, že se povedlo film dostat do celé florbalové komunity, že se o něm dodnes mluví. V současné době slouží například jako skvělý materiál na klubových soustředěních, kde se jej snažíme předat všem našim členům, jako takový výukový materiál, aby si uvědomili, co to vlastně Tatran je a že jde o klub s opravdu letitou historií.

Podařilo se s filmem expandovat i na celorepublikový trh?

Chtěli jsme se dostat mimo florbalové mantinely a pevně věřím, že se to povede. TATRAN jsme nyní přihlásili na festival sportovních filmů v Liberci, kde bude soupeřit v konkurenci dalších úspěšných sportovních snímků, a kromě toho dáváme přihlášku i na velkou marketingovou sportovní konferenci Sport Alive, kde se budou pro změnu vyhlašovat kousky s nejlepším sportovním obsahem. Uvidíme, třeba budeme mít úspěch. (úsměv)

Vnímáte samotný film TATRAN jako důležitý krok nejen pro klub, ale i celý domácí florbal?

Jednoznačně, přesně tohle byla jedna z hlavních ambicí, kterou jsme si před samotným začátkem tvorby společně dali. Jedna věc byla zmapovat historii florbalu, a hlavně tedy Tatranu, ale cílem bylo rovněž zasáhnout sportovní fanoušky a další odvětví, aby se zkrátka florbal dostal opět do širšího povědomí společnosti. Nadále pracujeme na tom, abychom si mohli říct, že se to povedlo.

Splnilo to nakonec všechna očekávání, která jste si od toho v klubu dávali?

Řekl bych, že ano. Samozřejmě nám do toho malinko hodila vidle pandemie, načasování premiéry se bohužel nepovedlo úplně dle představ, jelikož se den před událostí objevily nové restrikce. Nicméně i tak jsme měli v zásadě vyprodáno. Na druhou stranu takové problémy jsme neřešili zdaleka jenom my. Co se však týče samotného obsahu, další práce s filmem a celkové vnímání našeho počinu, tak tady panuje naprostá spokojenost. Třeba budeme inspirací i pro další organizace.

Jakub Menhart (vlevo) při předávání dresu bývalé ikoně Střešovic Milanu Garčarovi.Zdroj: se svolením Jakuba Menharta

Ozvali se po úspěšné sezoně s nabídkou pomoci třeba nějací potenciální sponzoři?

Už jen samotný film nám přinesl řadu nových a zajímavých kontaktů na partnery a sponzory. A když k tomu přidáte i účast v superfinále a celkově tu výroční sezonu, byl to z tohoto hlediska velice povedený ročník. I proto jsme po natočení filmu získali čtyři nové partnery, kteří projevili zájem o spolupráci s Tatranem. Toho si moc vážíme, ale rozhodně i nadále koukáme po dalších potenciálních kooperacích.

Zejména mužský tým vám v uplynulé sezoně musel dělat radost. Čekal jste, že z toho vykouzlíte postup až do superfinále?

My jsme hlavně nečekali, že se nám až tak dobře povede základní část. Věděli jsme, že budeme zase o něco silnější, ale boj o první místo až do posledního zápasu byl skutečně nad plán. Měli jsme v sezoně vícero zápasů, kde se nám třeba vůbec nedařilo, ale vždycky jsme to dokázali urvat. Ten tým měl obrovskou sílu a odhodlání, hrozně moc to chtěl. A to se pak projevilo právě ve vyřazovacích bojích, kde jsme tomu zápas od zápasu stále více věřili. Velkou radost mi udělal i tým žen. Stačil malý krůček a mohlo být superfinále dvojité. (úsměv)

Mladý a perspektivní kádr, jenž se navíc opíral o množství odchovanců. To byl ten smysl celého projektu?

Přesně tak. Už to budou tři roky, co tady na Tatranu proběhla velká klubová porada, kde se sešli snad úplně všichni, co se kolem Střešovic nějakým způsobem pohybují. Došlo k nastavení společné vize a směru celého klubu. A jak jste sám zmínil, ambiciózní kádr, který ale už má řadu zkušeností a opírá se jak o odchovance, tak o vhodné posily bylo přesně to, co jsme si od mužského týmu slibovali.

Jakub Menhart - generální manažer Tatranu StřešoviceZdroj: se svolením klubu Tatran Střešovice

A zatím se to daří na výbornou. Jak ale zařídit to, aby se takto dobře sestavený tým brzy nerozprchl do jiných koutů světa?

My jako Tatran se nebráníme přestupům do zahraničí, naopak v tom vidíme přínos pro obě strany. Pro hráče samotné je to vždycky super příležitost a šance posbírat nenahraditelné zkušenosti, ale snažíme se to nastavit tak, aby se kluci po skončení zahraničního angažmá vraceli zpátky k nám. Když se třeba podíváme na takového Marka Beneše s Ondrou Němečkem, tak to jsou právě ty příklady toho, kdy celý proces proběhl naprosto skvěle. Důležité je vědět, co naši hráči chtějí, komunikovat s nimi na pravidelné bázi a podle toho stavět své další plány.

Je v silách Tatranu zajistit si své opory i po finanční stránce? Asi víte, kam tím mířím.

My jsme se touto cestou nechtěli nikdy vydávat. Asi je to dané i strukturou celého klubu. Nemáme za sebou žádného velkého sponzora, nemáme majitele, který by přišel a v případě nouze přisypal, jak bychom zrovna potřebovali. Snažíme se, aby náš mužský tým byl finančně samostatný. Chceme pro hráče vytvářet co nejlepší podmínky a prostředí pro jejich sportovní a lidský rozvoj. To je pro nás priorita číslo jedna. Samozřejmě s některými top hráči máme domluvené interní podmínky, ale na financích rozhodně nestojí. Základem je jednoznačně tatranská vize.

A ta zní?

Zakládáme si na tom, aby kluci, co oblékají náš dres, věděli, proč jsou právě v tomto klubu, co Tatran znamená a že je to také otázka určité cti. O to více nás pak těší, že někteří hráči odmítnou zdaleka lákavější nabídky na jiných adresách a namísto toho upřednostní naši vizi. Chceme, aby si budovali profesní kariéru, měli vzdělání a k tomu následně skloubili i florbalové povinnosti. Nejsou to profesionálové, to všichni víme, ale profi podmínky si určitě zaslouží.

Otázka peněz je obecně velice lákavým tématem ve florbalové společnosti. Je tato vize dlouhodobě udržitelná, když se člověk podívá, co se dnes ve světě děje?

Samozřejmě čím větší nároky na hráče budete mít, tím častěji se můžete začít setkávat s tím, že si o nějaké podmínky hráči řeknou. Nicméně pořád si stojím za tím, že budeme upřednostňovat ty hráče, kteří se nekoukají jen na lákadlo financí a uvědomují si, že zkrátka zdaleka nejsme profi sport. Ale kdo ví, jakým směrem se v horizontu několika málo let florbal vydá. Za mě to ale celé musí dávat hlavně smysl.

Smysl je jedna věc, ale taky musí být kde brát, ne?

To je za mě právě ten smysl. Je to o skloubení velkého množství věcí a také trochu začarovaný kruh. Je potřeba mít velkého a dlouhodobého partnera. Musí chodit fanoušci, musí fungovat klubový merchandising a především musí být i dostatečná podpora ze strany města. To je třeba velký rozdíl mezi pražskými a mimopražskými oddíly, kde ztrácíme opravdu hodně. Snažíme se na tom intenzivně pracovat, ale je před námi stále velký kus cesty.

Další problém – šílené dopady covidu. Čeká i vás hodně krušná zima?

Čeká, není se třeba za nic schovávat. Samozřejmě jsme rádi, že covid snad už nějakým způsobem skončil, navíc vzhledem k tomu, že loňská sezona jakž takž proběhla už v pořádku, se nám podařilo zase rozšířit klubovou základnu. Ale nyní už se připravujeme na ty horší scénáře. Náklady na provoz celého tatranského areálu, energie a tak dále. A to se nebavíme o navýšení v řádech desítek procent, ale klidně celých stovek. Bude to pro celý Tatran nesmírně složité období, ale troufám si říct, že tyto peripetie momentálně řeší snad každý sportovní celek v zemi.

Jak těžké je pro vás vysvětlovat rodičům, hráčům, zkrátka všem okolo klubu, že se zase bude sahat na peníze?

Není to samozřejmě vůbec příjemné, dokážu se vžít do jejich role a naprosto chápu i ten druhý pohled. Ale myslím si, že je důležité v tomto případě zachovat transparentnost a určitou otevřenost, říkat věci tak jak jsou a za nic se neschovávat. Jsme silná komunita, navíc za mnou stojí i skvělý výkonný výbor, jenž nám pomáhá s řešením podobných klíčových otázek. Ano, tohle je bez debat jedna z těch dosti tíživých situací, ale ze svých zkušeností už vím, že to zase společně zvládneme.

Florbal dřív? Za nás to bylo o život, šli jsme se pozabíjet, vzpomíná Fridrich

Co takoví rodiče? Může pro ně být vyšší sazba ročních příspěvků signálem pro odhlášení svého dítěte z florbalu?

Samozřejmě to pro někoho může být impulz k odchodu. Ta situace, která tu v dnešní době panuje, je opravdu složitá, řada rodin se postupně může nebo už dostala do finančních potíží, a právě sport se může brzy stát tím prvním, kdo půjde takříkajíc z kola ven. Na druhou stranu věřím, že máme v klubu ve valné většině spokojené členy, kteří si uvědomují důležitost sportu, snažíme se stále vylepšovat naši komunikaci s rodiči, pracujeme na tom, aby navýšení příspěvků, ke kterému jsme bohužel museli sáhnout, pro ně bylo i nadále únosné.

Už jste něco takového museli na vedení klubu řešit?

Jsme připraveni řešit i ty nejtíživější případy. Jasně jsme deklarovali, že jsme připraveni podat pomocnou ruku těm, kteří to budou potřebovat. Zatím je brzy predikovat nějaký dlouhodobější vývoj, ale aktuálně spíše řešíme rozložení plateb do více častí nebo termíny splatnosti.

Jakub Menhart při předávání cen nejlepším hráčům superligového utkáníZdroj: se svolením klubu Tatran Střešovice

Když na chvíli vykouknete ze Střešovic, nemáte obavy, že to pro řadu superligových týmů může být naprosto likvidační sezona?

Tady hrozně moc záleží na tom, zda spravují nějaký svůj areál, jaké mají příspěvky od města, kdo klub dotuje, dodává mu finanční sílu a spousta dalších faktorů. Je jasné, že jsou týmy, které tyto časy přečkají bez větších problémů, ale spíše si myslím, že bude převažovat skupina celků s určitými potížemi. Netroufám si říct, do jaké míry, jestli až do roviny likvidace, ale to máte jako u ostatních sportů. Nikdo neví, co bude zítra, natož za půl roku. Tak to prostě je.

Jak tedy rozhýbat vyšší patra sportovní společnosti?

Jednoznačně bude muset pomoci stát. Ať už skrze Národní sportovní agenturu, případně města nebo jejich městské části. Státní rozpočet na sport byl bohužel seškrtaný a to tak, že razantně. Dopady těchto škrtů se budou teprve objevovat. Nemám bližší informace, ale jednoznačně to může ovlivnit i chod samotných svazů jednotlivých sportů. Holt bez pomoci státu to nepůjde, o tom jsem přesvědčený.

Vidíte alespoň pomyslné světlo na konci tunelu?

Snažím se k věcem přistupovat optimisticky a zároveň nečekat jenom na to, jak věci dopadnou. Soustředíme se na věci, které umíme ovlivnit. Budeme nadále dělat maximum pro to, abychom zajistili co nejlepší podmínky pro sportování mládeže, máme připravené scénáře s tím, co by mohlo nastat a musíme být připraveni na to slevit případně z našeho komfortu. Zároveň je mým velkým přáním, aby na sport bylo opravdu nahlíženo jako na jednu z klíčových věcí v rámci naší společnosti. Sport má obrovský přesah a zaslouží si větší uznání a podporu.