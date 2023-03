Základní část zvládnutá bez ztráty jediného bodu, lepší pozici do play-off jste si nemohli přát. Jdete přesně podle plánu? Až na zaváhání v poháru je zatím vše stoprocentní, takže v celém klubu panuje spokojenost. Před začátkem ročníku jsme si stanovili určité cíle, kterých jsme chtěli a stále chceme dosáhnout, ale výsledek základní části předčil veškerá očekávání. Jedinou kaňkou tak zůstává zmiňovaná semifinálová porážka v poháru, nicméně my si dobře uvědomujeme, že to nejdůležitější nás teprve čeká.

Co znamená pro Tatran zisk historického rekordu, který nemá ve florbalovém prostředí obdoby?

Vnímám to jako ocenění všech za dlouhodobou práci, která se tady v klubu nastavila před pár lety. Je to zároveň důkaz toho, že to, co každý den děláme, má smysl. Ale zase to není tak, že bychom z toho skákali ke stropu a plácali se po zádech. Ano, je to skvělý úspěch, ale taktéž teprve první krůček na naší cestě, kterou bychom letos rádi zakončili úspěšně.

Historický rekord pro Tatran. Základní část superligy opanoval bez ztráty bodu

Zamává to nějak s vaší pozicí směrem do vyřazovacích bojů?

Jsem přesvědčený o tom, že to na naši pozici nebude mít žádný vliv. Ať už jsou to vyhrocené zápasy s Mladou Boleslaví či Vítkovicemi, nebo vlastně jakékoliv utkání s týmy ze spodní části tabulky, vždycky je to tak, že Tatran chce každý porazit a předvést se v co nejlepším světle. A to i bez ohledu na to, jestli jsme zrovna držitelem nějakého rekordu.

Do play-off vstupujete jako suverénní favorit. Kdo je pro vás momentálně nejméně příjemnějším soupeřem?

Když vezmu v potaz reálné scénáře, které nás mohou potkat, tak se nejspíše nabízí Mladá Boleslav či Bohemians, v obou případech velice těžké překážky. První zmiňovaný tým disponuje velkými zkušenostmi, druhý má zase k dispozici mladý kádr plný šikovných individualit. Ale my věříme, že v rámci série na čtyři vítězné zápasy bychom byli schopni oba celky porazit.

Dostal tým od vedení nějakou odměnu, nebo si to schováváte na lepší příležitost?

Společně jsme zakončili základní část v restauraci, kam byl celý tým pozvaný na večeři. Klukům jsme poděkovali za skvělou reprezentaci klubu, ale zároveň se všichni shodli na tom, že ten úplný vrchol je stále před námi. Nicméně ano, rozhodně tohle byla ta správná příležitost, jak se jim odvděčit za dosavadní práci v sezoně.

Jakub Menhart (vpravo) přijímá z rukou prezidenta Českého florbalu Daniela Nováka pohár pro vítěze základní částiZdroj: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

Mluvíte o cestě i vrcholu. Je to pro vás zisk mistrovského titulu, nebo se dá dokráčet ještě mnohem dál?

Hned od samého začátku jsme si jasně definovali, že rozhodně nechceme být příkladem klubu, který se rychle vyšplhá na vrchol a pak ještě rychleji spadne na dno. To by pro nás postrádalo veškerý smysl. Ty cíle jako takové nejsou o jednom milníku či mistrovském titulu. Chtěli jsme vrátit Tatran zpět mezi elitu a tam se udržet dlouhodobě. Jestli to bude tři, pět nebo deset let, to už záleží jenom na nás.

Kdybych teď podnikl krátký výlet do budoucnosti a v ní byste se stali mistrem letošního ročníku, co by se vám jako první přehrálo v hlavě?

Nerad se takhle dívám dopředu, ale určitě by to bylo zadostiučinění a také obrovská odměna pro všechny členy Tatranu za dlouholetou práci pro klub. Já se na to však dívám malinko jinak. Samozřejmě by to byl fenomenální úspěch, který by si žádal řádnou oslavu, ale hned poté by bylo potřeba vrátit se zpět do práce a snažit se na dosavadní vrchol zase co nejlépe navázat.

A máte promyšlené, jak s tím naložit?

Všechno se to pochopitelně točí okolo financí. Pro nás je z dlouhodobého hlediska klíčové zajistit si stabilní příjem od partnerů a sponzorů, navyšovat takové spolupráce, aby zájemcům dávalo smysl spojovat své jméno právě s Tatranem. S tím úzce souvisí i sportovní stránka, jedině dobrá práce s mládeží a kvalitní výkony elitních mužstev nám zajistí slušné jméno v očích široké veřejnosti. A teprve potom se můžeme bavit o nějakém větším rozvoji.

Tatran pomohl seniorům. Na benefici se vybralo čtvrt milionu, hrály známé tváře

Nedávno jste třeba uspořádali benefiční turnaj na pomoc seniorům. Je i tohle cesta, jak dostat florbal mezi více lidí?

Rozhodně to cesta je, o tom není pochyb. Je třeba si nalít čistého vína, florbal zkrátka nemá tu možnost oslovit miliony fanoušků a sportovních diváků, jako tomu je třeba v případě fotbalu či hokeje. Proto je velice důležité pokoušet se o propagaci i jiným způsobem. A právě takové akce tomu mohou jít naproti.

Jak vnímají současnou dominanci Tatranu lidé okolo vás? Ať už jsou to fanoušci, rodiče či sponzoři.

Myslím si, že všichni lidé spojení s naším klubem, což nejsou pouze fanoušci, rodiče a sponzoři, ale taktéž naše mládež, další podporovatelé včetně městské části, to vnímají velice intenzivně. Mluví se o nás v médiích, jsme poměrně úspěšní na sociálních sítích, ale s tím samozřejmě vnímáme i velkou zodpovědnost. Je pro nás důležité, abychom dokázali kvalitně a dostatečně intenzivně komunikovat. To je pro prezentaci naší značky naprosto klíčové.

Generální manažer Tatranu Střešovice Jakub Menhart (vpravo)Zdroj: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

Když jsme spolu mluvili naposledy, velkým tématem byla krutá zima kvůli obrovským finančním nákladům. Podařilo se ji nakonec přečkat v pořádku?

Řeknu to asi tak, že jsme ji přečkali a jedeme dál. Nárůst nákladů je pochopitelně obrovský, ale to asi není nijak překvapivá informace. Snažíme se s tím pracovat, museli jsme zvednout členské příspěvky, ale zároveň se nám dostalo pomoci z řad sponzorů, čehož si nesmírně vážíme. Kromě toho děláme důležité kroky na velkém projektu, od kterého si slibujeme energetickou soběstačnost. Tam je to na dobré cestě.

Věříte, že finanční stránka se jednou stane pro florbalové kluby překážkou, která už nebude tak složitá k překonání?

No, tady je hrozně těžké říct, co vlastně znamená budoucnost. Realita je stále taková, že sport přišel v důsledku rozhodnutí vlády, která reagovala na dopady pandemie, o více než dvě miliardy korun, a to jsme dle mého názoru stále ve fázi, kdy se ty největší dopady teprve projeví. Zvyšují se poplatky, provádí se nejrůznější škrty, tak to zkrátka je. Takže naším cílem je především zajistit ekonomickou stabilitu klubu a věřit, že se jednou sport dočká podpory, jakou by si za svoji důležitost pro celou společnost dle mého názoru zasloužil.