Čekaly jste, že bude zápas se Slovenkami takhle jednoznačný?

Vůbec, myslely jsme, že to bude vyrovnanější. Svým způsobem nás to i zaskočilo, ale od začátku jsme určovaly skóre a dotáhly to do vítězného konce.

Možná jste tým dostala do pohody i prvním gólem, který jste hezky rozjela a pak i sama zakončila…

Těžko říci, možná. Hezké to bylo, ale pěkně hrály všechny naše formace. Jsem ráda, že dařilo i naší pětce, protože nám to pomůže získat sebevědomí do dalších zápasů.

Jste střelkyně, přesto tři góly v jednom utkání na mistrovství světa, to se počítá, ne?

Jsem za to ráda, protože se od začátku sezony v klubu docela trápím, nebo spíš neměla jsem tolik bodů. Třeba se vše tímhle duelem prolomilo a budu užitečná týmu i nadále.

Co říkáte výkonu vaší spoluhráčky z útoku Michaely Mlejnkové, ta dala dokonce pět branek?

Také Míša se trochu trápila, takže jsem strašně ráda, že se jí to povedlo a přenese si to do dalších zápasů.

Nastoupily jste s černými páskami na podporu pozůstalým po ranní tragédii v Ostravě. Z města je řada členek kádru, o to víc osobnější to asi bylo, že?

Od rána jsme sháněly informace, jak a co se stalo. Hodně mě to zasáhlo, je to hrozná věc.

Ještě se vrátím k zápasu, protože ač jste hrála výborně, trenér vás v půlce duelu stáhl na lavičku náhradnic. Nemrzelo vás to?

Máme to tak nastavené, trenér chce, abychom se do zápasů zapojovaly všechny. Čili to vůbec neberu špatně a jsem ráda za každou příležitost, kterou na šampionátu dostanu.