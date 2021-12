"Vůbec jsem o rekordu nevěděla. Chtěla jsem do zápasu jít s tím, že chci vést tým a odvést co nejlepší výkon. Cítila jsem se lépe než ve skupině, myslím, že jsem na hřišti odvedla dobrou práci," řekla stálice reprezentačního útoku.

Litovala jen střely v samotné závěru při české power-play. "Tam mi to nesedlo, přihrávka šla trochu přede mě a sjelo mi to na patku. Každopádně je pěkné, že jsem Terku překonala, ale radši bych vyhrála ten zápas," ucedila Krupnová.

Brankářka Christianová má jasno: Bez medaile z mistrovství neodjedeme

Její první formace už podala mnohem lepší výkon než ve skupině, nastřílela Finskám tři branky, přitom během duelu musela nuceně střídat, protože se zranila Bačová. Jenže ještě lepší byla elitní skvadra Suomi v čele se sestrami Kauppiovými, ta nastřílela všech pět tref svého týmu.

Švýcarky do toho půjdou po hlavě

"Neměly dát tolik gólů. Říkáme si před každým zápasem, že se nesmí rozběhout, nesmí dostat žádný prostor, a stejně ho dostanou. Co se týče naší lajny, tak nějak se o tom mluvilo, že těžký zápas nám sedne líp. Já osobně, ale i další holky, jsme se cítily lépe. Přesto nám pořád nám kousek chybí," mrzelo Krupnovou.

Nicméně potvrdila, že na Švýcarky si její parta věří. "Dostaly docela nakládačku od Švédek, ale to nic neznamená. Oba týmy se budou snažit co nejlíp zregenerovat, my i v hlavě se nachystáme na sto procent. Hrajeme docela brzo, tak musíme porážku od Finek hodit za hlavu. Je to zápas o bronz, úplně o všechno, půjdou do toho po hlavě jako my," je jí jasné a předpokládá i pomoc mentálního kouče národního týmu Rostislava Helštýna.

V hlavě nosí malování i tetování. Teď touží Havlíčková po florbalové medaili

"My tu medaili strašně chceme a že tu máme Rosťu, je fajn, protože nám pomohl co se týče vztahů, soudržnosti a energie v týmu. Určitě to pomůže, aby se každá připravila co nejvíc může, aby byla aspoň ta hladová medaile, aby byl celý mašina a šel si pro bronz," dodala bojovně Eliška Krupnová.