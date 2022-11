Našel by se v utkání vůbec zlomový moment?

Těžké asi vypichovat jeden moment. Oni (Švýcaři) to měli doma hodně těžké, asi se na zápas nedokázali dobře připravit. Na druhou stranu bylo utkání hlavně o nás a o tom, jak jsme ho zvládli, jak jsme nasáli energii. Naschvál říkám energii, protože mohla negativně, ale i pozitivně, ovlivňovat náš výkon, a myslím, že měla jen pozitivní vliv. Byli jsme připravení, měli jsme dopoledne na tohle téma takovou poradu a všichni jsme se připravili skvěle. Zlomový moment tam nebyl, možná příprava.

Bylo vidět, jak si věříte, že si jdete pro vítězství…

Jo. Příchodem jsme si získali náš sektor, trochu jsme ukázali ostatním fanouškům z tribuny, že tady nejsme na popravu a naopak že tady jdeme tak trochu vykrást švýcarskou arénu. Pak to tak vypadalo na hřišti. Ta energie, které se člověk otevře, je lepší než se jí bránit a uzavírat se. Fakt se jí nejde vyhnout a lepší je se jí otevřít, prožít si jí při rozcvičce, při vstupu do arény a pak už to jede u každého hráče. Nebyl jediný slabý článek a naopak tam byly excelentní výkony od spousty hráčů.

Zápas byl odpracovaný. Dokázali jste si ho i užít?

Tenhle zápas jsem si snad užil nejvíc za celou reprezentační kariéru. Celý si ho pamatuji, bylo to něco neuvěřitelného. Fakt jsem ho nasál, otevřel jsem se úplně všemu a nechal jsem to plynout, což bylo naprosto skvělé. Myslím, že to tak měla spousta kluků. Uzavírat se mezi mantinely je trochu kravina. Když se tomu člověk otevře, tak ho nic nepřekvapí.

Podruhé v řadě jste proti Švýcarům dal vítězný gól na mistrovství světa. Dá se říct, že jste jejich katem?

Ne, určitě ne (směje se). Asi spíš náhoda. Moc jsem si zápas užil. Myslím si, že všichni hráli skvěle. A že jsem dal rozhodující gól? Dali jsme jich jedenáct. Takže nehraje roli. Jsem na tým moc hrdý.

Chápu správně, že vaše práce tady nekončí?

Jednoznačně. Nic nekončí. S pokorou odejdeme do šatny a začneme regenerovat na finále. Protože tohle není ten cíl. To nebyl cíl.

Je vaším cílem, aby si florbal získal větší respekt u fanoušků?

Ne. Nehrajeme pro nikoho jiného než pro sebe, respektive hrajeme proto, aby si fanoušci, kteří přijeli, zápas užili. Ale nejsme tu od toho, abychom si honili ega a někomu něco dokazovali. Je to o nás a naší cestě. Jsme moc rádi, že fanoušci přijeli, jak nás podpořili, jak jsme dokázali z nich vytěžit energii. Jaký jsme jim udělali zážitek. Ale není to o tom někomu něco dokazovat. Když zápas prožijeme my, prožije si ho i fanoušek. A pak se možná o to víc dostane florbal někomu do hlavy. To ale není podstatné teď řešit.

Je pro vás finále mistrovství světa zadostiučinění vaší cesty?

Ještě není konec, je brzo na to říkat, jestli je to úspěch, nebo ne. Já se neporovnávám s minulostí, my žijeme momentem a přítomností. Tým je tady úplně jiný, píše se jiný příběh. Je to potvrzení, ale není čas na to přemýšlet, není to nic, co by mi mělo brát energii.

Co jste říkal tomu, jak se postavil brankář Martin Beneš na poslední nájezd?

To bylo naprosto krásný. On je velký frajer, drží partu, dělá skvělou dvojku Bauímu (Lukáši Bauerovi) a mezi nimi se jednalo o krásný moment. I ukázku toho, jak moc jsou spolu kámoši. Beny si nemohl přát hezčí konec a závěr. Má tu i rodinu, bylo to hrozně moc pěkný. Užili jsme si to a já o to víc, že jsem na ty věci citlivý.

Byl jste dojatý?

To asi ne, spíš to bylo pěkný, ten okamžik jsem si užil a snažil jsem se užít si emoce. Bylo to takové hezky uvolňující, hezký moment.