Kettunen tak nakonec dokončí současný cyklus, jehož vrcholem je právě zmíněný světový šampionát v hlavní městě Finska. Národní tým se tam pokusí získat medaili.

Reprezentační komise věděla, že Kettunen už mezitím podepsal kontrakt s Eerikkilä Sport and Outdoor Resort, kde měl vzdělávat florbalisty. Pravidla českého národního týmu ale vylučují, aby měl kouč i jinou práce, než vedení reprezentace. I proto před časem musel odmítnou nabídku trenér Vítkovic Pavel Brus. A reprezentační komise zvažovala různé varianty. Nakonec dala Kettunenovi zelenou. Důvod? Nové pozice ve Finsku se vzdal a věří mu členové vedení. "S přihlédnutím k pozitivní atmosféře v týmu jsme se dohodli na prodloužení stávající smlouvy do mistrovství světa v roce 2021,“ uvedl v tiskové zprávě předseda reprezentační komise Václav Culka.

Sám Kettunen měl prý jasno od začátku, a když se ukázalo, že bude šampionát odložen, chtěl tým dovést i do toho dalšího. „Od první chvíle, kdy bylo jasné, že se mistrovství světa bude posouvat, jsem chtěl u týmu zůstat a dokončit to, na čem společně už několik let pracujeme,“ potvrdil a vysvětlil, proč se vzdal své plánované pozice ve finském Eerikkilä Sport, kde měl na plný úvazek působit od února. „Je pravda, že jsem si musel vybrat. Mým hlavním zájmem bylo ale pokračovat u české reprezentace, tomu jsem vše uzpůsobil. Cítím z týmu obrovskou chuť, šanci na společný úspěch a těším se na společný rok,“ řekl Kettunen, jenž by rád pokračoval s asistenty s Karem Kuussaarim, Akselim Ahtiainenem i Romanem Vítkem, což ale ještě není potvrzeno.

Logický návrh

Rozhodnutí o přípravě na přesunuté MS pod vedením Petri Kettunena už schválily jak Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje, tak následně i výkonný výbor Českého florbalu. „Byl to logický návrh. Myslím, že reprezentaci možná čeká jeden z nejtěžších roků z hlediska společné přípravy. Je možné, že první větší herní akce může národní tým čekat třeba až na podzim. Petri ale hráče dobře zná a věřím, že tým s ním v čele bude bojovat o medaile na šampionátu v roce 2021,“ sdělil prezident Českého florbalu Filip Šuman.

S prodloužením spolupráce s aktuálním koučem je spokojený také kapitán a jedna ze zásadních postav týmu Patrik Dóža. „Při ohlášení odložení mistrovství světa jsme byli všichni zklamaní. S pokračováním Peteho a posunem na prosinec 2021 získal náš mladý tým rok přípravy navíc. Toho se pokusíme maximálně využít. Věřím, že budeme příští rok na šampionátu úspěšní,“ pronesl.

Bude nakonec symbióza všestranná a přinese florbalu úspěch? Všichni věří, že ano.