Obrovský smutek pro český florbal! Český národní tým sahal na mistrovství světa v Neuchatelu proti domácím Švýcarkám poprvé od počátků florbalu po finále, když ještě minutu a půl před koncem vedl o čtyři branky. Jenže Helvetský kříž se nevzdal a po neuvěřitelném obratu brankou Wikiové v prodloužení slaví on. Češky čeká v neděli souboj o bronz s Finskem, které po jiné třeskuté bitvě podlehlo Švédsku 4:5.

Švýcarka Wikiová se raduje, právě poslala svůj tým do finále MS. Češky padly v prodloužení 6:7. | Foto: Martin Flousek/ ceskyflorbal.cz

Jen osmkrát v historii vzájemného soupeření porazil český výběr Švýcarky. Z 55 pokusů. Za poslední rok a půl s nimi však padl jen dvakrát a vždy v prodloužení. V sobotu bohužel potřetí, přitom byl tak blizoučko. "Je to strašná, fakt strašná škoda. Ale to asi není správné slovo. Prostě jsme si to, jak to říct slušně, pokazily," hlesla po utkání zdrcená brankářka českého týmu Jana Christianová.