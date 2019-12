Vyhrály jste vysoko 14:2, byl zápas ideálním vstupem do šampionátu?

Výsledkově ano, pocitově si popravdě myslím, že to mohlo být lepší.

Gólově?

Ne, spíš herním projevem. Myslím si, že první dvě třetiny jsme z toho neměly úplně super pocit. Trošičku nám to přišlo, jako bychom dlouho nehrály florbal, což není pravda, když jsme teď hrály každý den. Ale prostě úvodní zápas na mistrovství světa. Máme to za sebou s fajn výsledkem a bereme si z toho to nejlepší. Hlavně ze třetí třetiny, kdy jsme daly hodně gólu a dělaly jsme věci na hřišti prostě líp.

Víte, že jste dala sedmdesátý gól v reprezentační kariéře?

A jo vlastně! Já když jsem vstupovala do zápasu, tak jsem na to vůbec nemyslela. Myslím, že to byl takový jednoruč forhend, žádný nádherný gól. Teď mě samozřejmě těší, ale já doufám, že jich tam padne na tomto mistrovství ještě víc.

Lotyšsky vás v roce 2017 na MS pozlobily, teď jste rozhodly v osmé minutě…

Dát na na začátku gól je vždycky uklidňující i proti takovému soupeři v prvním zápase. Myslím, že jsme po nějakých třech čtyřech gólech nechci říct, že jsme usnuly na vavřínech nebo přestaly hrát, ale energie šla dolů, začaly jsme dělat špatná rozhodnutí a věci se špatnou kvalitou.

Hecovala jste na lavičce ostatní? Co jste dělaly, aby se hra zvedla?

Recept na to je asi se víc podporovat, chválit se, když někdo udělá něco dobrého na hřišti do obrany nebo do útoku, to je jedno. O to jsme se snažily, ale bylo těžké energii zvedat a podporovat se víc. Asi málokdo měl drajv, nevím, proč to tak bylo. Nemyslím si, že to bylo nervozitou, protože to bylo až po deseti minutách první třetiny.

Pomůže vám do příštího zápasu, že jste ze sebe sklepaly tlak?

Na konci před brankou jsme si řekly, že máme první zápas hotový, teď jsme tady, zahrály jsme super výsledek a bereme si z toho jen to dobré. Zítra bude úplně nový zápas, jiný soupeř a skoro bych řekla, že budeme hrát skoro jiný sport.

Ano, proti Švédkám. pro vás sváteční zápas, stý v reprezentaci a ještě proti zemi, kde hrajete?

Když jsem se dozvěděla, že budu hrát stý zápas proti Švédsku, tak jsem se začala docela smát. Jsem moc ráda, o to víc budu natěšená a doufám, že to bude i s dobrým výsledkem.

Nebojíte se, že trochu zhořkne? Švédky jsou moc dobré…

Budu to brát jako dvě odlišné věci. Stý zápas na mistrovství světa proti Švédsku. Tečka. Něco super. Výsledek uvidíme, ale vím, že do toho dáme všechno a budeme se snažit.

Jak se připravit na obrovské tempo Švédek?

My to bereme spíš krok po kroku. Teď jsme se soustředily na první zápas s Lotyšskem, dobrý vstup do turnaje. Víme, že druhý krok bude prostě těžší. Popravdě bych řekla, že nás to připraví lépe, protože obrovské tempo Švédek a jejich kvalita na hokejce nás hodně rychle probere do celého šampionátu. Věřím tomu, že na Slovenky si my vezmeme tempo ze zápasu se Švédkami.

Jak se cítíte v Neuchatelu?

Cítíme se moc dobře. Bydlíme na velmi malebném místě u jezera kousek od Neuchatelu, asi 15 minut. Je to takový příjemný rodinný hotel ve starém stylu, ale myslím si, že nám všem vyhovuje. Není to žádný luxus, ale já si myslím, že je to naopak dobře.

Na začátek turnaje máte velké tempo, čekají vás tři zápasy ve třech dnech, jak se s tím vyrovnat?

Nejsme na to zvyklé, na druhou stranu známe to z Evropské florbalové tour. Dnes máme trošku víc času, hrály jsme brzy, takže se prostě od té minuty, kdy skončil zápas, soustředíme na to, abychom co nejvíc regenerovaly. Máme ledovou vodu, do které si dáme nohy, abychom už ode dneška co nejvíce regenerovaly. Ta porce třech zápasů plus druhý se Švédkami, kde to tempo bude opravdu vysoké, je to vážně velká.

Musí být regenerace důkladnější?

Určitě, každá máme zodpovědnost sama za sebe. Nemáme úplně žádné přísné direktivy, co se musíme kdy a jak dělat po zápase, ale všechny máme zodpovědnost, aby každá regenerovala tak, jak potřebuje a byla co nejlépe připravena.