Velká varování ukázali reprezentačnímu výběru první dva týmy na mistrovství světa. Češi se v obou utkáních nechali zbytečně vyloučit, čímž dostali soupeře zpět do zápasu. Lotyšsko i Německo zle zatápělo a zejména ve druhém utkání se outsider celé skupiny B mohutně dotahoval a český tým byl rád, že uhájil vítězství 8:6. Skóre třetí třetiny je ale hrozivé – 0:5. Další alarmující věc před duelem se Švédy jsou čtyři inkasované góly v oslabení.

„Nemyslím si, že to je nepříjemnost. Máme se od čeho odrazit, na čem zapracovat a zaměřit se před finální fází turnaje,“ mínil útočník Josef Rýpar. „Nabídnout tři přesilovky Švédům je pomalu smrt. Spíš nedělat fauly – jedna věc. Dostat čtyři góly v oslabení je docela dost. Tohle bychom měli určitě vypilovat,“ podotkl kolega z útoku Adam Delong.

Český tým potkal v obou duelech výpadek, kdy soupeř začal stahovat manko během zápasů. Lotyši se díky dvěma zmiňovaným gólům v přesilovkách vrátili do zápasu. Kvůli parádní závěrečné třetině Němců se náskok Čechů začal otřepat v základech. „Že se tak stalo, není omluva, ale trochu daň za mladý tým a za to, že jsme už byli v pohodě,“ konstatoval asistent trenéra Pavel Brus s tím, že proti Švédům by určitě něco podobného nevzniklo

Jdou se vyždímat

Češi se proti obhájcům titulu postaví v pondělí večer. V historii je porazili třikrát, ale pokaždé pouze v rámci série Euro Floorball Tour, na mistrovství světa nikoli. Letos by florbalisté ale rádi tuto bilanci vylepšili. „Určitě je to lákadlo. Neřekl bych, že se soustředíme vyloženě na tento zápas, ale každé utkání s nimi je pro nás velká motivace. Tým je hladový a budeme se snažit udělat maximum, abychom vyhráli,“ řekl Rýpar.

I Brus ví, že český tým čeká v závěrečném boji v základní skupině B těžký zápas o první místo. „Přijeli jsme ale s tím, že jí chceme vyhrát. Jsme si vědomi síly Švédů. Do zápasu ale můžeme jít s čistou hlavou. Víme, že postup do čtvrtfinále máme. Budeme chtít podat nejlepší výkon,“ prohlásil Brus. Reprezentace bude mít následně před play-off tři dny volna, takže se hráči můžou podle kouče, který působí na klubové úrovni ve Vítkovicích, trošku vyždímat.

Porazit poprvé Švédy na MS by byla pro český výběr velká vzpruha před vyřazovacími boji. „Je to určitě vidina toho, proč jsme sem přijeli. Můžeme jít do zápasu se zdravým sebevědomím. Nechceme hrát lekle. Jdeme se porvat o výhru. Přestože víme, že Švédi jsou kvalitní a zkušenější tým, tak věřím, že dravost může být klíč na jejich zkušenost,“ uvedl Brus. „Porazili jsme je na EFT. Celá kabina věří, že je dokážeme porazit i tady,“ uzavřel Delong. Pondělní duel o první místo ve skupině začne ve Winterthuru v 18 hodin. Živě ho vysílá ČT Sport.