Nejvyšší domácí florbalová soutěž pomalu ale jistě kráčí k očekávanému vrcholu sezony, kterým bude již tradiční dubnové Superfinále v libeňské O2 areně. Ve hře o mistrovský titul zůstávají poslední čtyři celky, které si to nyní mezi sebou rozdají v semifinálových sériích. Favorizovaný Tatran vyzve svého loňského přemožitele Mladou Boleslav, florbalisté Vítkovic budou čelit rozjeté družině Bohemians.

Superfinále florbalu 2022: Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav - Tatran Střešovice | Foto: ceskyflorbal.cz/Martin Flousek

Letošní čtvrtfinále play-off Livesport Superligy bylo naprosto jednoznačnou záležitostí. Úplně poprvé od ročníku 2011/12 skončily všechny čtyři série výsledkem 4:0 na zápasy, postup do semifinále si zároveň zajistilo kompletní elitní kvarteto po základní části.

Historický rekord? Zatím jen první krůček na naší cestě, tvrdí manažer Tatranu

Její suverénní vítěz Tatran Střešovice si bez potíží poradil s Královskými Vinohrady, které proklouzly do čtvrtfinále z předkola. Podobně si vedly také druhé nejvýše postavené Vítkovice proti florbalistům Black Angels. Úřadující šampion Mladá Boleslav zvládl všechny čtyři náročné zápasy série s pražskou Spartou a semifinálovou skládanku doplnili Bohemians, jež smetli v pražském derby Chodov.

Nálepka favorita letos patří Tatranu

Jako první byl v rámci tradičního výběru soupeřů na řadě Tatran, který si do semifinále ukázal na Mladou Boleslav, s níž prohrál loňské vypjaté superfinále 1:2 po prodloužení. V letošní sezoně se však ve všech třech vzájemných kláních radovali florbalisté ze Střešovic. Ligové vítězství na půdě soupeře a zároveň skalp ve čtvrtfinále poháru navíc svěřenci trenéra Milana Fridricha vyšperkovali následnou domácí demolicí 11:1.

I proto patří nálepka favorita semifinálové série jednoznačně Pražanům. „Hodně jsme šli po motivaci a tu největší jsme viděli v odplatě za prohrané superfinále. I v sezoně byli kluci na zápasy s Boleslaví díky tomu hodně namotivovaní. Věříme, že si užijeme třaskavé zápasy s týmem, který patří v posledních letech na absolutní špičku,“ řekl pro Český florbal hlavní trenér Tatranu Milan Fridrich.

Historický rekord pro Tatran. Základní část superligy opanoval bez ztráty bodu

To Mladá Boleslav byla poprvé od sezony 2015/16 sesazena z čela tabulky po základní části, v probíhajícím ročníku nakonec zakotvila „až“ na třetí příčce. A po odchodu klíčového útočníka Jiřího Curneyho i několika změnách v kádru nyní čeká klub z města automobilů zřejmě nejtěžší letošní zkouška.

„S ohledem na výběr Tatranu je evidentní, že si na nás ohromně věří, což po vzájemných zápasech v této sezoně chápu. Cítím, že tahle volba našemu týmu přináší obrovskou motivaci a za to jsem rád. Víme, že máme co napravovat a naše touha uspět je mimořádná,“ prozradila někdejší klubová legenda a nyní i kouč prvního týmu Petr Novotný.

Před rokem se z mistrovského titulu radovala Mladá Boleslav. Letos se s Tatranem utká již v semifinále play-off.Zdroj: ceskyflorbal.cz/Martin Flousek

Klokani věří v historické tažení

Na druhý tým základní části Vítkovice tak v semifinále čekají rozjetí florbalisté Bohemians, kteří se po vítězství v pražském derby proti Chodovu mohli radovat z historického postupu mezi elitní kvarteto superligy. Rytíře však může příjemně hřát aktuální bilance z letošního ročníku, obě vzájemné bitvy totiž ovládli právě Moravané.

ANKETA: Krásná finta i šokující rána. Hlasujte o nejlepší gól osmifinále

A pod novým trenérem Danielem Foltou, jenž v průběhu sezony zaujal pozici na vítkovické střídačce namísto dlouholeté stálice Pavla Bruse, touží šampioni z roku 2019 dokráčet minimálně až k utkání roku do malebné O2 areny.

„Samozřejmě vnímáme sílu Bohemky a očekáváme hodně vyrovnanou a těžkou sérii. My si ale věříme, že jsme schopni soupeře přehrát. Musíme vyhrát čtyři zápasy a jestli to bude v sedmi nebo ve čtyřech, tak to už je jedno,“ pronesl Foltův trenérský kolega Tomáš Martiník.

Na druhé straně však bude stát houževnatý výběr Klokanů, které povede do boje o postup horkokrevný stratég Michal Jedlička. A také on si moc dobře uvědomuje, že letos je šance prorazit se svým mladým výběrem větší než kdy předtím. „Náš cíl je jasný a je jedno, který ze soupeřů proti nám stojí. Já věřím, že zvítězíme a bude nás čekat superfinále,“ řekl odhodlaně před startem série.

Semifinále Livesport Superligy startuje již v sobotu. Vrchol sezony v podobě superfinálového dne je naplánován na 16. dubna.