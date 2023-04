Rozjetou partu střešovických florbalistů čeká v nedělním superfinále, které bude již tradičně hostit pražská O2 arena, poslední překážka na cestě za vysněným mistrovským titulem. Svěřencům trenéra Milana Fridricha se podařilo zvládnout i těžkou semifinálovou sérii s Mladou Boleslaví, kterou z pozice lídra týmu režíroval kanonýr Marek Beneš. Pětadvacetiletý reprezentační útočník se v rozhovoru pro Deník rozpovídal nejen o blížícím se vrcholu sezony, ale rovněž náročné kombinaci florbalu s přípravou na státní závěrečné zkoušky.

Kanonýr střešovického Tatranu Marek Beneš | Foto: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

Reprízu loňského superfinále jste nakonec zvládli s přehledem, byť vám Mladá Boleslav dlouho zatápěla. Kolik šrámů si z ní odnášíte?

Byla to velice náročná série, to zcela bez debat. Nicméně my jsme tak trošku chtěli, abychom to v semifinále měli těžké. Důvodů, proč jsme si nakonec ukázali na Mladou Boleslav, bylo více. Ať už šlo o povedené vzájemné duely ze základní části či plánovanou odplatu za loňské superfinále. Zároveň jsme si však potvrdili, že v rámci série na čtyři utkání dokážeme Boleslav přehrát. Takže pochopitelně převládá velká spokojenost.

Zahrál jste si ve švédské nejvyšší soutěži, s reprezentací jste hned dvakrát vybojoval cenný kov na mistrovství světa. Bylo tohle podobně náročné období pro vaši psychiku?

Troufám si říct, že až tolik ne. Sice jsme v sérii dvakrát prohrávali, ale já byl pořád přesvědčený o tom, že jsme silnější než soupeř a ten postup zkrátka uděláme. Když to srovnám s dřívějšími sezonami, kdy jsme s Tatranem zažívali skutečně těžké série a neměli třeba tak silný kádr, tak tohle pro mě bylo výrazně jednodušší období. Ano, rozhodně tam byly i krizové okamžiky, ale pro nás je důležité, že jsme semifinále zakončili mnohem lépe než jsme do něho vstupovali.

Smutné vzpomínky na loňské superfinále se ale sem tam objevily, viďte?

Je to tak. Ono se to tam vkrade aniž byste to dokázali nějak ovlivnit. Ještě když si vzpomenu na první utkání série, které v podstatě zrcadlilo průběh loňského utkání v O2 areně. Nicméně tentokrát to naštěstí nebylo o jediném zápase. I když jsme nezačali podle představ, pořád jsme věřili sami sobě, že sérii překlopíme na svou stranu. A povedlo se.

Rozhodl nakonec pátý domácí zápas, nebo jste našel klíčový okamžik série někde jinde?

Myslím si, že v pátém domácím utkání už jsme byli dobře naladění a měli jsme potřebný klid na hokejkách. Podle mě rozhodla koncovka čtvrtého utkání v Mladé Boleslavi. Zase šlo o další náročné utkání, soupeř měl po dvou třetinách navrch, ale jakmile jsme v závěrečném dějství otočili skóre ve svůj prospěch, tak jsem začal cítit, že jsme to zlomili a už si ten postup nenecháme utéct.

Jak je na tom nyní poraněné koleno, bude do nedělního superfinále připravené?

Věřím, že by to mělo být v pořádku. Celé se to událo na konci pátého utkání, kdy jsem kolenem naletěl do rozpojeného mantinelu. Takže samozřejmě naraženina jako hrom, obrovská bolest a okamžitě to oteklo. I proto jsem zůstal na začátku šestého zápasu pouze na lavičce. Poté jsem se sice zapojil do hry, ale věděl jsem, že to není úplně ono. Potřeboval jsem čas na regeneraci, který jsem nakonec získal až po semifinále. Teď odpočinu a koleno bude připravené.

Marek BenešZdroj: Matyáš Klápa/Český florbal

Po roce zpět v O2 areně. Věříte, že ve větší pohodě než před rokem?

Jsem o tom přesvědčený. Jako tým jsme však byli dobře připravení i vloni, nicméně tehdy rozhodl rovněž fakt, že kromě mě to bylo pro celou kabinu úplně první superfinále v kariéře. A nutno říct, že na hřišti to bylo znát. Zažili jsme si to, už víme, co nás v neděli čeká. Takže nyní už si jdeme pro vítězství a ne pouze pro zážitek, jak to možná mohlo v loňském ročníku vypadat. Navíc když prohrajete, tak si to ve finále ani moc neužijete. (smích)

O to větší teď musí být odhodlání vystoupat až na vrchol.

Rozhodně by to bylo pěkné vyústění celé té dvouleté cesty Tatranu, která pozvedla klub snad ve všech ohledech. Ale my jako hráči si teď nic nepřipouštíme. Chceme to dokázat zejména kvůli sobě, našemu týmu a organizaci, nicméně se neohlížíme na to, zda je na nás ze strany klubu či florbalové veřejnosti nějaký tlak.

Jak to vůbec máte s nervozitou? Pouštíte si ji do hlavy často, nebo jste v těchto okamžicích spíše pohodář?

Přiznám se, že čím mám důležitější roli v kádru, tak bývám častěji nervózní, ale většinou pouze do rozcvičky nebo úvodního buly. Když vím, že je na mě upjatá pozornost a měl bych tým táhnout, tak se pochopitelně dostaví mírná nervozita, ale jakmile začne zápas, všechno to ze sebe vypouštím ven.

Takže tlak velkých utkání vám chutná?

Samozřejmě. A myslím si, že to tak máme všichni. (smích) Jsou to ta největší utkání v kariéře, tisíce fanoušků na tribunách, to si člověk musí užívat. Připodobnil bych to k finále mistrovství světa, jen tedy na národní úrovni. Momenty, které si člověk pamatuje do konce života.

Letos vás na poslední překážce čekají Vítkovice. Když řeknu sympatičtější varianta než Mladá Boleslav, asi nebudu daleko od pravdy, že?

Rozhodně je to přijatelnější volba než před rokem. Ale zase je to všechno o jediném utkání, může se stát cokoliv, takže nechci říkat, že se jedná o jednodušší variantu. Vítkovice jsou však florbalově sympatičtější soupeř a podle toho bude také nedělní utkání vypadat. A já jen doufám, že si budu moct po utkání říct, že vyhrál lepší tým. Nechci zažívat to, co se událo před rokem.

Marek BenešZdroj: Český florbal / Barbora Reichová

Důvod věřit si rozhodně máte.

Když vezmu v potaz letošní vzájemné duely a vzpomenu i na loňské semifinále, tak se nabízí říct, že určitě ano. My si na Vítkovice skutečně věříme, jen budu při debatě o superfinále vždy opatrný, jelikož si moc dobře uvědomuji, co je to finále hrané na jediné utkání. Můžete mít jakkoliv navrch, vše vám může hrát do karet, ale stejně můžete v pouhých šedesáti minutách o všechno přijít.

Jak trávíte poslední dny před velkým večerem v O2 areně?

No, rozhodně ne tak, jak bych si asi představoval. (smích) V květnu mě čekají státnice, takže momentálně ležím v knížkách a jenom se učím. Do toho samozřejmě tréninky a přemýšlení nad superfinále i v soukromí. Není to teď úplně ideální, ale musím to ten týden ještě vydržet a věřím, že to v neděli vygraduju a pak už budu mít na studium čistší hlavu.

Na nějaké odpočinkové rituály tak nejspíš příliš času není.

Momentálně bohužel ne. Ale s příchodem víkendu se určitě pokusím udělat si na sebe více času, pustím si nějaký film nebo někam vyrazíme s přítelkyní. Ale nic speciální ve smyslu rituálů nechystám.

Takže případné oslavy schováte až na období po státnicích?

Ač vyhrajeme nebo prohrajeme, tak ten večer po utkání určitě nedorazím domů, s tím naplno počítám já i můj studijní plán. (smích) Ale něco většího si rozhodně schovám na později, teď na to před státnicemi nebude moc prostoru.