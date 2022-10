Ne každý má to štěstí rozloučit se s kariérou takovým způsobem. Je tohle ten vysněný konec podle představ? (zamyslí se) No, jde zkrátka o konec. Takové to, že si člověk skutečně uvědomí, že na elitní úrovni už žádný další start nepřidá, že už doslova a do písmene spadla opona. Ale rozloučení bylo krásné, vůbec jsem si nedokázal představit, že se finále může až takhle podařit. Skvělá kulisa, úžasní lidé, kamarádi a mnoho dalšího. Takže opravdu nejkrásnější možná tečka.

Proč to mírné zamyšlení na začátku?

Jak jste řekl slovo konec, tak mě ihned napadl závěr loňské sezony. Hráli jsme semifinálovou sérii s Mladou Boleslaví a po velkém boji ji ztratili. Takže mě bude možná malinko hlodat fakt, že nekončím jako vítěz svého posledního utkání. (smích) Ale v celém mém příběhu půjde jen o drobnou kaňku. Chci říct, že co jsem zažil při rozlučce, pro mě bylo a vždy bude nezapomenutelné.

Rozlučka to byla skutečně velkolepá, navíc šlo o utkání mezi Spartou a střešovickým Tatranem. Pro vás jistě srdcovka, že?

Rozhodně, cítil jsem, že jiná možnost ani není reálná. Přece jen jsem v těchto dvou týmech odehrál na domácí scéně nejvíc utkání, takže by byla škoda takovou příležitost nevyužít. Tímto směrem jsme se dívali už od konce posledního ročníku, kdy Sparta s myšlenkou rozlučkového zápasu přišla. Idea byla jasná a jen jsme si přáli, aby se díky losu nekonal zápas Sparta – Tatran až třeba v únoru příštího roku. A vidíte, nakonec si vše sedlo úplně náramně.

Milan Garčar bavil sparťanské fanoušky i v rámci své poslední rozlučky s kariérou.Zdroj: se souhlasem klubu ACEMA Sparta Praha Florbal

Bezpochybně. A co všechny ty dárky, které jste obdržel? Už jste jim doma našel místo?

Zatím ne. Čekají! (smích) Některé stále ve stavu zabaleném a nerozděleném. Nejdříve musím vymyslet, kam je všechny uložím. Dárků bylo hrozně moc, trošku jako narozeniny nebo druhé Vánoce. (smích) A byl jsem dojatý a vděčný za poděkování celé mé rodině. Od Sparty krásné gesto, které hodně potěšilo celou rodinu.

Teď už ale budete táta na plný úvazek, těšíte se?

Tím, že jsem se ihned po ukončení kariéry zapojil do pozice trenéra ve Spartě, tak jsem si s volným časem úplně nepolepšil, spíše naopak. (smích) Co se změní je fakt, že mi pro děti zůstane hodně energie, z toho mám velkou radost. Když teď trochu odbočím, musím přiznat, že až sem jsme se jako rodina dostali hlavně díky mé ženě Veronice, která toho při všech mých florbalových povinnostech a dobrodružstvích měla mnohdy až nad hlavu a na spoustu věcí zůstávala sama. Děti rostou, povinnosti jakbysmet, takže je skutečně na čase, abych začal splácet.

Pohled na syna Davida, který osobně podepisoval symbolickou hráčskou smlouvu, vás musel úplně dorazit.

Máte pravdu, to byl úplný strop celého večírku. Ono to možná vypadalo, že je to všechno připravené a dopředu natrénované, ale skutečně se jednalo o překvapení a já o ničem nevěděl. Byl hrozně statečný, pro smlouvu si dokráčel velice suverénně, to mi udělalo taky radost.

Syn Milana Garčara David při podpisu symbolické hráčské smlouvy.Zdroj: se souhlasem klubu ACEMA Sparta Praha Florbal

Co všechno se vám odehrávalo v hlavě, když jste se ohlížel kolem sebe a sledoval upřímný potlesk zaplněných tribun?

Těch myšlenek a vzpomínek se postupně nahromadilo obrovské množství. Postupně jsem v hale narážel na všechny své spoluhráče, kamarády, fanoušky. S každým pozdravem či objetím se mi vybavovala další a další vzpomínka. Ale přiznám se, že největší nervy jsem měl asi 2 dny před samotnou akcí, kdy mi bylo oznámeno, že dostanu mikrofon a budu moct přede všemi říci pár slov, budu moct poděkovat. Tam jsem měl snad i strach, že ty zaplněné tribuny totálně zklamu. (smích)

Proč myslíte, mikrofon není vaším dobrým přítelem?

Takhle to nemyslím, spíše jsem si nedokázal představit, že ze mě něco kloudného vůbec vypadne, když si člověk uvědomí veškerý ten stres a tíhu okamžiku. Ale snad se můžu trochu pochválit, měl jsem solidní závěr. (smích) Pravdou je, že jsem se hodně uklidnil, když jsem se po příjezdu na halu postavil na hřiště a rozhlédl se. Cítil jsem klid. Najednou jsem věděl, že to půjde. Že zkrátka stojím ve svém přirozeném prostředí, které dobře znám, před lidmi, které dobře znám. Tudíž jsem si nic špatného ani nepřipouštěl.

Klobouk dolů, že jste dokázal ukočírovat i veškeré emoce.

V den rozlučky ano, tam bylo vše řečené od srdce a s úsměvem na tváři. Emoce mě ovládly o dva dny později, před odjezdem na venkovní zápas, kdy jsem se v šatně mezi svými bývalými spoluhráči hodně dojal. Kluci si pro mě připravili opravdu krásné rozloučení, které mě dostalo natolik, že jsem se ve finále zmohl na pouhé „děkuji“.

Když se řekne Milan Garčar, snad každý si vybaví vůdce a kapitána na svém místě. Je to poselství, které si k vám postupně našlo cestu samo?

Samozřejmě jsem musel dozrát, jak věkem, tak zkušenostmi. Ani já jsem se nenarodil jako ten výjimečný sportovec, který by byl od samého začátku předurčen k vůdcovství. Takovým příkladem může být třeba Connor McDavid v Edmontonu. A poselství je hodně silný výraz, ale vlastně se mi líbí, protože v určité chvíli jsem cítil, jak mám které věci a která rozhodnutí dělat.

Přitom dnes už byste bez pásky nedal ani ránu, nemám pravdu?

Jestli s páskou nebo vůbec? (smích) Ne, to rozhodně ne. Nikdy jsem snad nebyl jako legendární Jirka Luňák, kterého geniálně ztvárnil Ondra Vetchý v Okresním přeboru. Umím se podělit. Na druhou stranu, nemusel jsem takové dilema řešit. I proto se páska stala takovým symbolem mých vystoupení na hřišti. Vždy jsem hrdě vedl svůj tým do zápasů. Být správným lídrem, mít vůdčí postavení v kolektivu. Zároveň velká zodpovědnost a být příkladem pro ostatní. Někdy trochu závaží, většinou ale silný hnací motor. Takhle jsem to vždy vnímal, bez výjimky.

Navzdory tomu všemu, co jste ve florbalovém životě prožil, zůstane něco navždy v šuplíku nesplněných přání?

Možná nějaké medaile, možná titul mistra světa, ale to už vnímám spíše jako takové klišé každého loučícího se sportovce. Nevím, jestli nesplněným přáním, spíše lehkým zklamáním byl pro mě brzký konec ve švédském Falunu, Udělal jsem tehdy těžké rozhodnutí a rozhodl se vrátit zpět do Tatranu. Zajímalo by mě, kam by vedla moje cesta, když bych zůstal v prostředí, které pro mě bylo tolik inspirující a moc se mi líbilo.

Kdo ví. Každopádně podle mě není čeho litovat.

Přesně tak, jak říkáte, kdo ví, jakým směrem by se celá kariéra ubírala, pokud bych se rozhodnul jinak, obráceně. To je ale jen kdyby. Nakonec asi nelituju žádného svého kroku, ano. A to je podle mě nejdůležitější.

Dres Milana Garčara byl slavnostně vyvěšen pod strop UNYP ARENY.Zdroj: se souhlasem klubu ACEMA Sparta Praha Florbal

S florbalkou v ruce jste v podstatě procestoval celou Evropu, přesto dáváte tečku příběhu jako Sparťan. Nyní už jako ten kovaný?

Ano, myslím si, že mohu s klidem říct, že Sparta se pro mě postupně stala srdeční záležitostí a už dlouho ji vnímám jako nedílnou součást svého života. Je pro mě v podstatě druhou rodinou. Ale pozor, to se bavíme v rovině florbalové. Co se týče hokeje a fotbalu, tam nadále zůstávám libereckým patriotem se vším všudy. Na Slovan a Bílé Tygry nedám pochopitelně dopustit. Takže Sparta ano, ale jak se říká, s rozumem. (smích)

Předal jste vedení do správných rukou, nebo další Garčar musí Spartě teprve dozrát?

Zajímavá otázka. A platí oboje. Předání na zkoušku proběhlo tak trochu už loni v létě. V úvodu minulé sezóny mě trochu zradilo zdraví, proto jsme do role kapitána vybrali Matěje Prunera. Dovedl tým do finále poháru, takže svoji roli zvládl na výbornou. Teď má ale před sebou hodně práce, hodně objevování u sebe sama i ostatních. Musí si dojít ke svému vlastnímu způsobu vedení týmu, stejně jako to měli všichni kapitáni před ním. Chce to čas i trpělivost, než člověk do takové role dospěje.