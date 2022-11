Langer podruhé zhatil švýcarský sen. Já a kat? Náhoda, říká o vítězném gólu

„Já ani nevím, že hrajeme se Švédy, protože to jsme vůbec neřešili, což je další věc, kterou jsme nepouštěli mezi sebe. Takže novinka, že hrajeme s nimi. Ať nám přijde do cesty kdokoliv, tak my se skvěle připravíme, to vím, necháme tam všechno a jdeme si pro titul,“ řekl bezprostředně po semifinálovém zápase centr první formace Filip Langer.

Dvacetiletý útočník švédského Kalmarsundu se postaví soupeřům, které moc dobře zná z tamější soutěže. Navíc je součástí úspěšné generace juniorů, která vybojovala pro Česko mistrovské tituly v této kategorii. Nyní si hráči vítěznou auru, touhu a sebevědomí přenesli mezi muže.

Na hřišti umřou

„Asi jo, možná jsme něco starší hráče naučili, oni nám zase naopak možná něco předali. Ze svých zkušeností ty těžké momenty, co si prožili. Jedná se o skvělý mix, který se doplňuje,“ míní Langer. On sám neřeší, že ve finále budou zrovna obhájci titulu. „Jsou to Švédi. Neřeším to. Nemá cenu se jakkoliv zamýšlet,“ vysvětluje hvězda českého týmu.

Společně se spoluhráči mají sebevědomí dost. Z posledních čtyř zápasů totiž se severským hegemonem tři utkání zvládli – dvakrát vyhráli na Euro Floorball Tour, i když jednou v nájezdech, u střetnutí v základní skupině už byla řeč, obhájci mistrovského titulu vyhráli jednoznačně jen semifinále na Světových hrách (6:1).

„Kdybychom si nevěřili, tak tady nejsme. Jdeme do toho zápasu s tím, že chceme vyhrát. Popereme se tam, na hřišti umřeme a uvidíme, jestli to bude stačit. Doufám, že ano,“ uzavírá obránce Adam Hemerka.