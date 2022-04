Jedinečnost tohoto projektu ocenil například předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser, do O2 arény zavítali slavné osobnosti nejen sportovního světa, ale také showbyznysu. Suma sumárum, Superfinále florbalu se po covidové pauze vrátilo ve velké formě.

„Co se týče atmosféry a organizace samotné, tak šlo o další špičkovou akci z repertoáru Českého florbalu. Pořadatelé měli všechno zmáknuté do posledního detailu, troufám si říct, že za těch deset let se tento projekt vyšperkoval mezi ty nejlepší sportovní akce tady v tuzemsku,“ řekl sportovní komentátor České televize Martin Kozák.

Mužské superfinále bylo velkým zklamáním

Celodenní program, zábava od rána až do večera, tady nejde pořadatelům skutečně vyčíst ani půl slova. Fanoušci, kteří své sobotní plány spojili právě s výletem do Vysočan, rozhodně netruchlili. Do O2 arény si jich také našlo cestu téměř 11 tisíc.

„Mě osobně počet diváků příjemně překvapil. Když vezmeme v potaz, co se tu poslední dva roky odehrávalo, tak přitáhnout téměř 11 tisíc fanoušků na takovou akci je zkrátka úspěch,“ myslí si Kozák.

Jenže každá mince má dvě strany. A ta obrácená už tak lákavě rozhodně nevypadá. Zatímco nad organizačními schopnosti se smekal pomyslný klobouk, z té sportovní stránky to bylo spíše jedno velké zklamání. Tady bohužel není čemu tleskat.

S mírnou dávkou optimismu lze říct, že úvodní ženské utkání alespoň částečně naplnilo svá očekávání. Florbalistky Ostravy dopsaly ve vysočanské aréně neuvěřitelný příběh a po překvapivém skalpu Chodova si poprvé v historii sáhly na pohár pro šampionky extraligy. Šest branek, osm tisíc diváků, tohle mohlo skutečně bavit. A také bavilo.

Jenže to, co se odehrálo jen o několik málo desítek minut později, už s atraktivní podívanou nemělo ale vůbec nic společného. Finálový duel mezi Mladou Boleslaví a střešovickým Tatranem měl být vrcholem sobotního odpoledne. Místo toho se však stal černou kaňkou na jinak sympatické akcičce.

Nudné utkání svázané taktikou, žádná bitva, něco jako čekání na Godota. I takové byly ohlasy za letošním superfinálovým kláním, které rozhodl až v prodloužení mladoboleslavský kanonýr Daniel Šebek. A florbalisté z města automobilů tak obhájili mistrovský titul z loňského ročníku.

Vrátit se k finálovým sériím, nebo si zachovat prestiž?

Na jedné straně nadšení, na všech ostatních frontách však převažovalo spíše velké znechucení. Výsledek 2:1 a bitva, která připomínala zamotanou šachovou partii, nikoho příliš nenadchla. A tak ihned po utkání vyvstala již dobře známá myšlenka: Nemělo by se přeci jen něco změnit?

Sportovní komentátor a florbalový expert Martin KozákZdroj: Česká televize

Neměl by se florbal skutečně vrátit k finálové sérii na čtyři vítězná utkání, v nichž by se o králi nejvyšší soutěže rozhodlo mnohem spravedlivěji, bez většího svázání taktickými notičkami?

„Myslím si, že by to byla hloupost a jeden velký krok dozadu. Je pravdou, že letošní zápasy příliš atraktivity nepobraly, ale to už přeci není problém organizátorů ani fanoušků v hledišti, že celky odmítají hrát a podřizují celé finále taktické stránce. To už je vizitka přímo těch klubů,“ má jasno Kozák.

Ze sportovního hlediska by to zřejmě krok do bláta nebyl, vidět dva nejlepší týmy v republice, jak proti sobě válčí klidně i v sedmi zápasech, to by byla hloupost odmítnout. Jenže tady vstupuje do hry jeden velice důležitý faktor. Faktor jménem marketing.

„Není třeba zastírat, že Superfinále je jedinečná marketingová akce, která florbalu vynáší nejen prestiž, ale také neustálý mediální zájem. V případě roztříštění finálového souboje do série by došlo k výraznému poklesu, jak z řad médií a sponzorů, tak i samotných fanoušků,“ dodává Kozák.

Jenže mezi některými trenéry a samotnými florbalovými celky panuje odlišný názor. O vítězi by měla jednoznačně rozhodovat finálová série. Takže jak vlastně z toho ven?

„Nedělal bych z toho hned ukvapené závěry. Naprosto chápu sportovní hledisko, ale když se podíváme třeba do Švédska, kolébky samotného florbalu, tak tam rovněž rozhoduje o šampionech jediné utkání a každá taková akce je pro tamější florbal velký hit,“ zakončil Kozák.

Nyní tak pro tuzemský florbal existují dvě cesty. Buď zkusit risk, nebo si jednoduše ponechat dosavadní zisk. A jak se říká, úspěch dává jistotu, jistota pak dává úspěch.