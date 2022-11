Výsledek, představy ohledně finále byly jiné. Co všechno bylo špatně? Samozřejmě jsme si ho představovali jinak. Škoda oslabení ze začátku, kdy jsme dostali dva góly. Desátá, nebo kolikátá minuta a prohrávali jsme 0:4. Jsem trošku zklamaný, že výkon z naší strany byl trošku ospalý. Až ve třetí třetině jsme najednou začali hrát, točit hru okolo, střílet. Kdybychom takhle hráli od začátku, tak by zápas mohl dopadnout úplně jinak. Pro nás, a hlavně pro mladé kluky, zkušenost. Zahráli jsme si finále mistrovství světa.

Vy jste v něm nastřelil horní tyčku a těsně vám unikl gól. Jedná se o pomyslnou náplast na zklamání ze stříbra?

Škoda, že tam alespoň jeden nepadl. Minimálně jednu dvě šance jsem tam měl. Břevno by nás trošku dostalo do hry za stavu 1:5. Pak už jsme spíš zkoušeli něco vymýšlet v šesti, presovat. Nějaké šance tam byly. Škoda toho začátku. Prospali jsme ho. Proti Švédům se pak těžko hraje za stavu 0:4.

Na mistrovství světa jste se vrátil do národního týmu. Jak jste se v omlazeném reprezentačním kádru cítil?

Cítil jsem se dobře. Nečekal jsem, že to bude až takhle. I když byl mezi hráči větší věkový rozdíl, tak jsem si to celý užil. Těch osmnáct dní, které jsme byli spolu, byly neuvěřitelné. Jsem spokojen s tím, jak tým fungoval. Byl dobře nastavený.

Jak nakonec berete konečné stříbro?

Po zápase s Německem tady na nás každý plival. Nakonec jsme se zvedli. Se Švýcary jsme předvedli výborný výkon. Velká zkušenost pro nás všechny. Finále, zápas, který se nemusí už některým v týmu opakovat. Myslím, že jsme si ho užili a za dva roky se pokusíme znova. Když by to šlo nahoru, tak to bude tři, dva, jedna a za dva roky nám zlato klapne.

Budete u toho i vy?

Říkal jsem, že nevím, jestli budu pokračovat v reprezentační kariéře. Mistrovství světa jsem si užil. Natolik mě vtáhlo a nabilo, že nechci říct, že úplně končím. Bude to spíš o tom, jestli na národní tým budu ještě mít a cítit se fyzicky. Když dostanu příležitost, zkusím se o něj porvat, když během těch dvou let ucítím, že už na něj nemám a nemám týmu co dát, tak prostě řeknu, že končím. Chci mít ohledně toho stoprocentně čistou hlavu. Jestli bude konec, tak bude konec.

Kam řadíte finále mistrovství světa?

Asi největší finále. Jsem rád, že jsem si v kariéře zahrál všechny, co jsem mohl. Jak ve švédské, tak i české lize a mistrovství světa. Moje kariéra je bohatá a zahrál jsem si finále. Ještě zkusit ale zlato urvat, tak uvidíme.