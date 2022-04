V letošní sezoně jej na trenérském postu nečekalo nic lehkého, tým obhájců titulu prošel značnými změnami a už v průběhu sezony se ukázalo, že to žádná procházka růžovým sadem rozhodně nebude. Také že nebyla, ale i přesto zůstal extraligový titul nadále v městě automobilů. „Určitě to všichni oslavíme, ale už se těším hlavně na to volno od florbalu,“ pousmál se.

Superfinále ovládli florbalisté Boleslavi, udeřil Šebek. Slaví také Ostravanky

Petře, podařilo se vám obhájit extraligový titul. Jaká to byla letos cesta na vrchol?

Nebudu vám lhát, letos to byla cesta nesmírně složitá. Ani jako hráč, ani jako nynější trenér jsem takovou sezonu v Boleslavi ještě nezažil. V těch nejdůležitějších chvílích ročníku se nám stalo několik negativních věcí a my jsme proti tomu museli bojovat. O to více si tohoto úspěchu ceníme.

Vyvíjelo se superfinálové utkání dle vašich představ?

Troufám si říct, že ano. Dneska jsme to zvládli skvěle zejména po taktické stránce, možná jsme to mohli rozhodnout i dříve než v prodloužení. Ale letošní superfinále se mi líbilo, my jsme šli přesně podle plánu a myslím si, že jsme také zaslouženě vyhráli.

Letošní play-off rozhodně nebylo tak jednoduché jako v uplynulých letech. Je to o to silnější pocit opět jímat zlaté medaile?

Samozřejmě. Semifinálová série se Spartou nás v hodně věcech inspirovala, soupeř nás donutil udělat několik změn v naší hře, což se nakonec ukázalo jako pozitivní impuls pro náš tým. Ty poslední duely, které jsme dokázali zvládnout, byly v lecčem hodně podobné a my jsme si řekli, že toto je ta cesta, která nás může dovést až ke zlatým medailím. A ten tým to zkrátka dokázal.

Mladoboleslavský trenér Petr Novotný slavil na hrací ploše i po boku rodiny.Zdroj: Český florbal

Zažil jste v průběhu sezony i okamžiky, kdy jste vašemu celku zkrátka nevěřil?

Byly takové okamžiky a abych se přiznal, nebylo jich málo. Myslím si ale, že jsme na to byli rovněž připravení, tým prošel před sezonou několika změnami, do toho se nám nasčítala řada zranění, takže jsme rozhodně nebyli v ideální kondici. Ale kluci, kteří to play-off dohrávali na hřišti, ukázali obrovský charakter a srdce, za což si jich nesmírně vážím.

Zažil jste již několik superfinálových bitev, ať už v pozici hráče, nebo nyní i trenéra. Jak budete vzpomínat na to poslední?

Těžko říct, ono se to asi těžko srovnává. Přeci jen je velký rozdíl mezi prožitím těchto momentů přímo na hřišti a poté na trenérské lavičce. Ale když se ohlédnu za těmi třemi sezonami v pozici kouče, tak letos šlo bez debat o nejsilnější zápas a tím pádem i zážitek ze zisku zlaté medaile.

Za titulem vás mimo jiné hnaly i stovky mladoboleslavských příznivců. Užil jste si atmosféru v O2 aréně?

Atmosféra byla skvělá, ostatně jako každé superfinále. Ale přiznám se, že dnes jsme se snažili soustředit zejména sami na sebe, nechtěli jsme se nechat strhnout a podlehnout té tíze okamžiku. Bylo super, že dorazila takhle početná podpora, ale jak říkám, dnes jsme vnímali hlavně sebe.

V jakém duchu se ponesou letošní oslavy obhájců titulu?

Asi jako každý rok, v poctivém (smích). Myslím si, že to dnes z nás všech tak nějak spadlo, v podstatě dva roky jsme neměli žádnou pauzu a odpočinek bude nyní rozhodně na místě. Takže samozřejmě tento úspěch oslavíme, ale už se všichni těšíme na zasloužené volno od florbalu.

Kam vy osobně zařadíte ve své vitríně osobních úspěchů tento titul?

Zařadím ho hezky mezi ty další tituly, které jsem s Boleslaví dokázal získat. Každý ten titul má pro mě stejnou váhu, jde o úspěch nejen pro mě, ale rovněž celý klub i Mladou Boleslav. A toho si na tom cením asi nejvíce.