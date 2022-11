Slováci už dopředu hlásili, že jejich klíčem k úspěchu bude urputná defenziva. Co bylo šifrou, kterou jste je překonali? Za mě se jednalo o jejich největší chybu. Hráli pouze beton a chodili do protiútoků. Nám nechávali moc prostoru na jejich půlce, kdy jsme si úplně zadarmo dávali jednoduché míčky. Ve druhé třetině se zápas úplně zlomil. Otvírali nám úplně střely ze středu, kde jsme rozhodli utkání. Slováci měli zvolit aktivnější styl. V první třetině jsme si nebyli jistí na míčku. Škoda pro ně, že nás nezatlačili.

Vstříc švýcarskému peklu. Češi zvládli federální derby se Slováky

Jaké bylo naskočit znovu do turnaje nezvykle po třech dnech odpočinku?

Většinou jsem zvyklých z podobných turnajů, že zápasy jdou rychle za sebou a člověk nemá moc času odpočívat. Teď jsme byli v trochu jiné situaci, trochu jsme odpočinuli. Nikdo z nás necítil těžké nohy z posledního zápasu. Do čtvrtfinále jsme vlétli naplno. Los nám zařídil takový program, který vyšel na nás. Myslím, že jsme se ale tímto utkání dostali zpátky do tempa a teď nás čekají Švýcaři.

V Bohemians máte dva spoluhráče ze Slovenska. Proběhlo hecování?

Shodou okolností jsem se s jedním potkal i na buly. Snažil jsem se ho psychicky rozhodit, nicméně Slováci byli na nás výborně připravení, co se týče mentální stránky. Nenechali na sobě nic znát. Po zápase jsme ale za sebou přišli, podali si ruce. Naprosto férový. Jsem za ně rád, že kluci hrají na takové úrovní ve třech lajnách. Za mě super i co se týče týmového výkonu poté v Bohemians.

Velký plán českých florbalistů? Ukrást švýcarskou párty pro sebe

V semifinále vás čekají Švýcaři. Co od toho zápasu očekáváte?

Vidím v tom lehkou paralelu s Prahou před čtyřmi lety, kde jsem byl jako divák. Švýcaři jsou pod obrovským tlakem. Možná podle toho nevypadaly jejich výkony se slabšími soupeři tolik vábně. S Finy ale ukázali, že jsou tady a jsou připravení jít do finále. Hala bude určitě naplněná k prasknutí. Lístky už nejsou k sehnání. Osobně se na semifinále těším, až si se Švýcarskem zahrajeme, protože budeme mít nejlepší atmosféru.