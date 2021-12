Jenže svěřenci kouče Kettunena ukázali mrazivým Helsinkám naprosto ledovou tvář a bez větších zaváhání si s předstihem zařídili vstupenku do Hartwall Arény. "Dnes se nám dařilo směrem dozadu i dopředu, což následně vyústilo v takový výsledek. Před těžkým semifinálem určitě důležitá psychická vzpruha," prozradil útočník Josef Rýpar.

V třaskavém souboji o vysněné finále vyzvou čeští florbalisté lepšího z dvojice Finsko-Slovensko. Ale už i samotný kanonýr z malé obce Černotín počítá s variantou dominantního domácího výběru. "Bude to velice těžké, ale máme tým plný hráčů, kteří umí takové zápasy vyhrávat," podotkl. Pomohou českým barvám vyprodané ochozy hokejové arény?

Dvě třetiny křeč, poté demolice Lotyšů. Florbalisté postoupili do semifinále MS

Čtvrtfinálové vítězství 9:1 působí naprosto přesvědčivě. Čekali jste od Lotyšska více?

Já osobně jsem čekal o hodně více. Stále mám v živé paměti zápas z mistrovství světa před třemi lety v Praze, kde to byl úplně rozdílný zápas. Tehdy do toho šlapali, chodili naplno do všech soubojů a celou hru nám doslova znechutili. Dnes na mě působili poměrně vlažně, za to my jsme si utkání v poklidu pohlídali a za pomocí skvělého Lukáše Bauera v brance došli pro zasloužené vítězství. Nyní je potřeba se v hlavě připravit na pátek, čeká nás úplně něco jiného.

Co bylo klíčem k dnešnímu vítězství? Porazili se Lotyši tak trochu sami?

Myslím si, že rozhodl ten gól z brejkové situace na 4:1, před kterým měli Lotyši velkou šanci na snížení. Kdyby tehdy udeřil naopak soupeř, tak to mohlo být všechno jinak. Naopak naše čtvrtá trefa utkání takřka ukončila a zbytek utkání už se dle mého spíše dohrával. Oni to potom zkoušeli ještě v šesti, ale naše dnes poctivá obrana nic nedovolila, a i to bylo důvodem toho, že jsme následně přidali do odkryté klece další čtyři trefy.

Nepanoval přeci jen před utkáním mírný stres z tíhy okamžiku?

Neřekl bych, že to byl přímo stres. Samozřejmě ten zápas z Prahy jsem měl v hlavě, ale na druhou stranu tady moc hráčů, kteří toto utkání sami hráli, nemáme. Ten tým je odlišný, a naopak doplněný o juniorské hráče s vítěznou mentalitou a odhodláním každé utkání vyhrát. Takže malý strach tam možná byl, ale rozhodně to nebylo nic, s čím bychom se nedokázali jako tým vypořádat.

V pátek vás čeká Finsko, navíc hnané domácími fanoušky v Hartwall Aréně. V čem to bude jiné než semifinále před třemi lety?

Já si naopak myslím, že nám to může trochu pomoct. Řekl bych, že v Praze jsme měli zbytečně svázané ruce těmi diváky v O2 aréně, zkrátka se od nás čekalo více. Teď to může být všechno jinak, naopak přijde zaplněná Hartwall Aréna, která může zahrát do karet nám. Pro tým to bude obrovský motor, hozená rukavice. Oni budou muset tlačit, oni do toho budou muset bušit. A pokud my předvedeme zodpovědný výkon, tak klidně můžeme utkání dotáhnout do vítězného konce.

Jsou Finové lepším soupeřem do semifinále než Švédové?

Jelikož hraji na klubové scéně ve Švédsku, tak se s těmi švédskými hráči pravidelně potkávám a určitě mám radši hrát proti nim. Nehrají tak aktivně jako právě Finové, ale na druhou stranu si je třeba říct, že úplně nejsme v pozici, kdy bychom si mohli něco vybírat. Na EFT v Plzni jsme si ukázali, že můžeme hrát vyrovnané partie s kýmkoliv a já věřím, že do finále postoupíme my.

Zatím jste si atmosféru mistrovství příliš neužili. Těšíte se konečně aspoň na ty zaplněné tribuny?

Asi by bylo jedno, jestli by přišel celý dům tady v současné aréně, nebo do Hartwallu. Obě haly jsou v lecčem naprosto výjimečné a mají své kouzlo. Ale ano, v pátek to bude určitě parádní zápas se skvělou kulisou a rozhodně se nám tak bude hrát lépe.