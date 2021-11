Nenechte se mýlit, sobotní vítězky nepřijely do slavného švédského univerzitního města zatížené zmíněnou krutou prohrou. Zajedno se říká, že abys mohl vyhrát něco velkého, musíte také skousnout velkou prohru. Navíc se reprezentace hodně proměnila a trenér Sascha Rhyner dává šanci i jedné formaci juniorek, které právě v Uppsale letos získaly na svém šampionátu bronzové medaile. Jedna z nich, Pavlína Bačová, dokonce vstřelila vítěznou branku.

"Jsem ráda, že se mi to povedlo, protože jsem neměla moc práce, ale najednou jsem byla ten článek, na které to stálo," povídala po utkání nejlepší česká hráčka Jana Christianová a přiznala, že tým přece jen pořád v hlavách porážku z Neuchatelu měl. "Tu jejich power -play už jsme musely ubránit, to by byla snad ostuda, kdyby ne," mrkla brankářka při vzpomínce na Neuchatel a prozradila, jak se jí povedlo chytit trestné střílení Gerigové.

Kápne Česku florbalová medaile? Sever Evropy hostí hned dva šampionáty po sobě

"Trochu jsme se na ni s trenérem připravili, abychom ji nějak rozhodili a naštěstí udělala chybku a míček jí utekl," dodala Christianová, která je už na svém šestém šampionátu a Švýcarky porazila jedinkrát, v St. Gallenu. "Tehdy z toho byla jediná medaile, ale tohle byl jiný zápas, tehdy to bylo přímo o bronz. Ale rády bychom na medaili zase dosáhly a třeba i lepší," usmál se Jana Christianová.

Češky se při pokřiku před začátkem důležitého duelu, jehož vítěz by měl mít téměř jisté první místo ve skupině, zahalily do národní vlajky a pak spustily dobrou hru. Ovšem lepší nebyl ani jeden tým, a tak slavila úspěch velká florbalová zbraň – pohotovost. Nejdřív ji u tyčky ukázala Suterová, pak zase na druhé straně po brejku Suchá – 1:1.

Hegemon českého florbalu jde do kin. Film Tatran připomene 30 slavných let klubu

Druhá část byla velkou show brankářek Chriatianové a Schmitové. Mrskaly sebou jako mořské panny po překonání suchého období a zachraňovaly hrubky obou obran. Nejdřív měla víc práce Švýcarka, ale inkasovala paradoxně ve chvíli, kdy se její tým dostal do tlaku. Z něj se Češky vymanily a po skvělé přihrávce Řepkové je poslala poprvé do vedení Mlejnková.

O to přišly hned v úvodu třetího dějství po dokonalé ráně zkušené Wickové, jenže brzy byly zase spokojenější, když hrubku Švýcarky Ruttimanové ztrestala hezkým manévrem Pavlína Bačová. "Měla jsem extrémní štěstí, že Švýcarky udělal hroznou chybu, pak už jsem věděla, co udělám. Jsem šťastná, že mohu takhle týmu pomoci," usmívala se juniorka, která si ještě před třemi měsíci nedovedla představit, že bude hrát v národním týmu a ještě v elitní formaci.

Hegemon českého florbalu jde do kin. Film Tatran připomene 30 slavných let klubu

Helvétky měly smutnou sobotu. Co nedaly na konci druhé a ve třetí třetině, nad tím zůstával rozum stát. To na druhé straně se Beránkové, Ratajové a Krupnové povedla souhra až do kuchyně. A když nejlepší hráčka soupeřek Gerigová ztroskotala na neuvěřitelné Janě Christianové a Češky ve strhujícím finiši ubránily i power-play, střihla si ještě Beránková v poslední minutě trestné střílení a pěknou kličkou po ruce udělala krásnou tečku za hezkým duelem.

Další zápas čeká Češky až v pondělí večer, kdy od 19 hodin vyzvou Polky.

Česko – Švýcarsko 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)



Branky: 10. Suchá (Mlejnková), 39. Mlejnková (Řepková), 43. Bačová, 52. Krupnová (Ratajová), 60. Beránková TS – 7. Suterová (Ruttimannová). 42. Wikiová (Ruttimannová). Rozhodčí: Jarvi, Kirsila. Vyloučení: 0:1, bez využití. Nejlepší hráčky: Christianová - Wicky.

Česko: Christianová – Jiráková, Beránková, Krupnová, Bačová, Ratajová – Koníčková, Paloncyová, Mlejnková, Řepková, Suchá - Trojánková, Keprtová - Havlíčková, Chudá, Kubečková.

Švýcarsko: Schmidová – Hintermannová, Gamperliová, Wikiová, Bergerová, Mischlerová, Suterová, Stettlerová, Stellová, Hanimannová, Gerigová, Ruttimannová, Cattaneová, Martiová, Soichigerová, Kuhneová, Liechtiová, Wyssová, Gtredigerová