Superliga přišla o dvě florbalové legendy. Kariéru ukončil Tom Ondrušek, který jako druhý hráč v historii nejvyšší soutěže dokázal překročit metu 800 bodů. Loučí se i Jan Natov, který pětkrát zvedl nad hlavu trofej pro mistra ligy. Jeho kariéru ukončilo vážné zranění.

Tom Ondrušek ukončil kariéru | Foto: se svolením Český florbal/Martin Flousek

Kapitán a lídr Chodova Ondrušek se rozloučil s kariérou v národním týmu po zisku stříbrné medaile na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Po této sezoně uzavřel i svou klubovou kariéru.

S jeho jménem je spojené číslo 25 a symbolicky po tolika letech pověsil florbalku na hřebík. Celkem odehrál Ondrušek v Livesport Superlize 420 utkání. V nich zaznamenal 466 gólů a 351 asistencí. Dohromady tedy posbíral 817 bodů.

Tatran Střešovice dosáhl triumfu. Skalpem Mladé Boleslavi si zajistil treble

Jednatřicetiletý ostravský rodák patří do generace hráčů, kteří zpopularizovali florbal. „Je skvělé, do jaké fáze se florbal dostal, na druhou stranu podmínky se musí neustále zlepšovat. Nároky jsou srovnatelné s profesionálním sportem, a proto je důležité, aby se posouvaly. Je nutnost, aby pokroky dělal sport celkově i jako produkt. Jediný náš rozdíl proti fotbalu či hokeji jsou peníze, protože hráči trénují stejně jako fotbalisté. Samozřejmě by bylo skvělé, kdyby florbal dostal nějaký takový impulz a získal ještě větší popularitu. Je to moje přání,“ řekl v nedávném rozhovoru.

Jan Natov ukončil kariéruZdroj: se svolením Český florbal/Martin Flousek

Českou florbalovou scénu opouští i mladoboleslavský kapitán Natov. K pěti titulům přidal i dvě pohárová zlata, čtyři superligová stříbra a čtyři bronzové medaile a bronz z Poháru mistrů z roku 2023. Natov se loučí jako historicky čtvrtý neproduktivnější hráč základní části české nejvyšší soutěže, v 323 zápasech nastřílel 326 gólů a na dalších 210 nahrál. V play-off měl skóre 77+68 ve 119 utkáních. V jednatřicet letech a po šestnácti sezonách ho dál nepustila dvě vážná zranění kolene.

Jan Natov vzpomíná na nejlepší okamžiky kariéry:

Zdroj: Youtube

„Jsem vděčný za to, že jsem mohl hrát za Bolku a rozdávat tu lidem radost. Když jsem do klubu před devíti lety přestupoval, myslel jsem hlavně na sportovní cíle, ale spoustu věcí jsem si tu taky uvědomil. Nejvíc si odsud odnáším to, že jsem vyrostl jako člověk. Nebál bych se říct: zodpovědný člověk. Vážím si toho, že jsem tuhle možnost měl,“ řekl pro klubový web. „Sport byl samozřejmě číslo 1, ale během těch devíti let jsem si uvědomil, co je v životě důležité.“