Další florbalová sezona už klepe na dveře, ještě před samotným začátkem ligových soutěží se však pozornost veřejnosti upnula na tradiční setkání nejlepších celků na světě, známé rovněž pod názvem Champions Cup. Nový formát turnaje naservíroval příznivcům sportovního fenoménu posledních let hned dvě atraktivní severská čtvrtfinále, do kterých naskočilo i trio českých reprezentantů v čele s generačním talentem Filipem Langerem.

Filip Langer (v bílém) v souboji s obránci finského Classicu. | Foto: IFF / Adam Troy

Jako první odstartovaly skandinávská dvojutkání v rámci čtvrtfinále Champions Cupu týmy Falunu a finského TPS. První vzájemnou bitvu suverénně ovládl švédský vicemistr, který zvítězil vysoko 12:5. Výrazně větší pozornost domácích fanoušků si však získal až duel mezi Storvretou a Classicem, nevšedně bohatý na české zastoupení na hrací ploše.

V barvách posledního mistra švédské nejvyšší soutěže se totiž v úvodním zápase na půdě velkoklubu z Tampere představili někdejší členové střešovického Tatranu Ondřej Němeček s jednadvacetiletým talentem Filipem Langerem, na druhé straně zase debutoval před domácími tribunami obránce Adam Hemerka, který do Finska zamířil z kádru Mladé Boleslavi.

A byl to právě poslední zmiňovaný reprezentant, kdo odcházel z bitvy severských gigantů s pořadovým číslem jedna o něco spokojenější. Classic s Hemerkou v prvním obranném páru přetlačil v nefalšované defenzivní pranici Storvretu 2:1 a za odvetou do Švédska tak poletí s důležitým mečbolem v zádech.

Reprezentační obránce Adam Hemerka v dresu finského Classicu.Zdroj: IFF / Adam Troy

„Již podle očekávání to byl vyrovnaný a těsný zápas s kvalitní obranou na obou stranách. Do utkání jsme vstoupili dobře a troufnu si říct, že jsme měli herní převahu. Nakonec jsme to zlomili až brankou v závěrečné třetině, ale jsme rádi za důležitou výhru,“ těšilo po utkání odchovance brněnského florbalu.

Hemerka se do Tampere přesunul teprve před pár týdny, hned na úvod přípravy si však dokázal vybojovat vzácnou pozici mezi nejvytěžovanějšími zadáky šestinásobného šampiona finské extraligy. A s tou rovněž odletí za ostře sledovanou odvetou na sever Švédska. „Moc se těším. Budeme chtít rozhodně navázat na náš výkon a postoupit tak do semifinále,“ pronesl odhodlaně.

Těsnou porážku proti skandinávskému rivalovi museli naopak rychle vstřebat spoluhráči Hemerky ze seniorské reprezentace Němeček s Langerem, jejichž Storvreta narazila na skvěle zformovanou obranu soupeře. „Věděli jsme, že nás čeká velká obranářská bitva. Jak Classic, tak i my se prezentujeme skvělou defenzívou, což se v Tampere jenom potvrdilo,“ řekl Langer.

„Finové jsou jako psi, brání a urputně bojují, takže se v útočném pásmu nehraje vůbec lehce. Myslím si však, že pokud si doma pohlídáme začátek a proměníme naše šance, tak můžeme postoupit,“ dodal sebevědomě jeden z klíčových mužů národního týmu.

Filip Langer v utkání proti Classicu.Zdroj: IFF / Adam Troy

Duel po boku svého dlouholetého kamaráda ze Střešovic si ovšem Langer navzdory prohře užil. Navíc když na druhé straně stál i další krajan. „Potkáváme se jako parťáci z reprezentace, ale na hřišti si samozřejmě nedáme nic zadarmo. To, co si možná dáme, je nějaký šťouchanec nebo popostrčení navíc,“ zavtipkoval jednadvacetiletý snajpr.

Odvetný duel severských gigantů je na programu v sobotu 26. srpna, tentokrát se čtvrtfinálová série přesune do švédské Storvrety. A samozřejmě nebude chybět ani další popichování kolegů z české reprezentace. „Ale po zápase spolu normálně pokecáme, nebojte se,“ zakončil Langer s úsměvem na tváři.