Souboje o moravskoslezskou metropoli patří mezi nejvypjatější utkání české nejvyšší florbalové soutěže. A právě lákavý střet ostravských rivalů nabídlo druhé osmifinále penaltové soutěže Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle. Jak dopadl pikantní souboj zástupců Livesport Superligy mezi Vítkovicemi a Ostravou?

Penalty Shot Battle: Vítkovice vs. Ostrava | Video: Deník/Nedori

V dalším vyřazovacím duelu oblíbené doplňkové soutěže, ve které rozhodují dovednosti při zakončování a zneškodňování samostatných nájezdů, proti sobě nastoupili hráči florbalových celků 1. SC Tempish Vítkovice a FBC ČPP Bystroň group Ostrava. Soupeři z Ostravy si nedaruji jediný centimetr na hrací ploše, o emoce nebývá nouze a utkání přinášejí vzrušující momenty.

Penalty Shot Battle znovu v Deníku. Sledujte, kdo ovládne florbalovou show

Celek z Vítkovic patří mezi nejúspěšnější celky mužské florbalové soutěže posledních let. V minulém roce se dokonce probojoval do závěrečného Superfinále, které před vyprodanou o2 arénou prohrál s aktuálním mistrem z Tatranu Střešovice. Do Skill Contestu vyslali zástupci klubu brankáře Denise Jasioka a útočníka Adama Palčinského.

„Skill Contest je zajímavý projekt. V týmu tuhle soutěž sledujeme a sledujeme jaký styl nájezdů jednotlivý soupeři jezdí. Do letošního ročníku jdeme s tím, že se chceme dostat co nejdále. Ukážeme co umíme,“ říkal odhodlaně brankář Denis Jasiok.

Předčasný konec

Ostravský celek se nyní pohybuje v polovině superligové tabulky. Do penalového battlu poslali trenéři Robenek a Segeťa zkušeného útočníka Lukáše Pešata a brankářskou dvojku Lukáše Strakoše, který sbírá zkušenosti v rámci svého prvního roku působení v nejvyšší soutěži.

„Myslím, že má nejsilnější stránka v nájezdech je schopnost přečíst brankáře a také chytrost. Minulý ročník Skill Contestu jsem sledoval a doufám, že napodobím mého kolegu Šimona Kučeru, který zajistil postup. Doufám, že to zopakujeme,“ doplnil za FBC Ostrava Lukáš Pešát.

Penalty Shot Battle: Zamotaná hlava, Black Angels vyzráli na Mladou Boleslav

Celý souboj byl poměrně jednoznačnou záležitostí. Svou převahu v Livesport Superlize potvrdili zástupci z vítkovického celku, když souboj vyhráli předčasně stavem 3:1 již ve čtvrté sérii. Zajímavým zakončením se ale blýskl ostravský Lukáš Pešát. Efektním freestyle trikem překonal ve čtvrtém nájezdu Denise Jasioka a nedal mu tak v bráně šanci. Adam Palčinský však zakončil přesně tři ze čtyř nájezdů a nenechal nic náhodě. Postupují Vítkovice.

Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle je třetím ročníkem doplňkové soutěže florbalové Livesport Superligy. Každé z mužstev tuzemské nejvyšší soutěže vyšle do boje dva zástupce a ti se utkávají v nájezdových rozstřelech tak, jak je známe v klasických zápasech. Na další utkání se můžete těšit v úterý 5. 3., kdy mistrovský Tatran a loňský nájezdový šampion vyzve nováčka Livesport Superligy Butchis.