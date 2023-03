/VIDEO/ Bitva jako hrom. Florbalisté Karlových Varů se v rámci exhibiční soutěže Penalty Shot Battle potkali se zástupci České Lípy. Duel, který se odehrál v Praze, rozhodla až osmá série! Do semifinále díky gólu Matyáše Velce postoupil západočeský tým.

Šestnáct nájezdů, drama až do konce. Tak lze shrnout poslední čtvrtfinále v rámci exhibice Skill Contest.

Karlovy Vary se mezi elitou Penalty Shot Battle objevily zásluhou fanoušků. Úvodní zápas totiž prohrály, nicméně v anketě Deníku získaly divokou kartu. „Cítíme velkou odpovědnost,“ prohlásil útočník Matyáš Velc.

Česká Lípa šla do čtvrtfinále díky předchozí výhře nad Libercem. Zástupci severočeského celku doufali, že si protáhnou sezonu, jenže moc netušili, co mají čekat. „Přijel sem jiný utočník. Bude to pro mě určitě překvapení,“ zmínil brankář Daniel Jukl.

Úvodní nájezdy byly skoro jako přes kopírák: v první sérii útočníci "vykoupali" brankáře, hned poté zase excelovali gólmani.

Zásah brankáře, tyč a konec

Karlovy Vary se v dalším průběhu rozstřelu ocitly pod tlakem. Kdyby v páté sérii Ladislav Pekárek skóroval, bylo hotovo. Jenže se mu to nepovedlo.

Proti byl Jan Eckhardt. „Studoval jsem minulé kolo České Lípy. Střelec dal ze čtyř nájezdů dva góly a pak měl smůlu,“ prohlásil brankář Hurricanu.

Chvilku se zdálo, že bude rozhodnuto v sedmé sérii. Pekárek zakončil pod břevno, ale míček prolétl síťkou a jeden rozhodčí už ukazoval: Nic. Konec. Zasáhl druhý sudí a pokračovalo se do osmé série. Tam byl hrdinou právě Eckhardt, rukavicí vytlačil balonek na tyčku.

„Bylo to napínavé, určitě atraktivní pro diváky,“ usmál se Velc po rekordně dlouhé bitvě. Po krátké oslavě se Karlovy Vary musejí vrátit do reality: za pár dní je čeká bitva o udržení s Otrokovicemi v rámci Livesport Superligy.

Čtveřice semifinalistů v exhibici Penalty Shot Battle je tímto kompletní. Na další souboj se těšte ve středu 29. března - jen na webu Deníku se dozvíte, jak dopadne bitva mezi Tatranem Střešovice a FbŠ Bohemians.

Pravidla „Penalty Shot Battle“ jsou snadná. Vítězí ten, kdo dá víc gólů než soupeř. V první fázi se uskutečnilo sedm kvalifikačních soubojů, ze kterých vzešlo sedm postupujících do čtvrtfinále. Osmého šťastlivce vybrali fanoušci v hlasování Deníku. Úspěšní čtvrtfinalisté postoupili do semifinále, finálový souboj přijde na řadu 12. dubna, krátce před skutečným Superfinále v O2 areně.