/VIDEO/ Deset nájezdů, deset křížků. Poprvé v letošním ročníku exhibiční florbalové soutěže Penalty Shot Battle došlo k mimořádné situaci: o vítězi čtvrtfinále mezi Královskými Vinohrady a Mladou Boleslaví musela rozhodnout takzvaná náhlá smrt. Postup díky trefě Jana Procházky slavili Pražané.

Čtvrtfinále Penalty Shot Battle: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - Sokol Královské Vinohrady | Video: Deník/Nedori

Královské Vinohrady šly do souboje velmi vážně. Zástupci Sokola si uvědomovali, že se postaví obhájci loňského triumfu. Pokud by na tento Skill Contest vypsali bookmakeři sázkových kanceláří kurzy, byli by Pražané v roli outsidera.

„Gólman je mladý a rychlý, jako zakončení asi bude lepší zvolit kličky,“ poznamenal forvard Jan Procházka.

Mladá Boleslav si sice věřila na postup, což padlo také v rozhovoru, ale opatrnost panovala i v jejích řadách.

„Stojí tam velký a kvalitní gólman. Znám ho z Livesport Superligy a díval jsem se i na sestřih z Penalty Shot Battle,“ řekl Tadeáš Chroust, útočník Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav.

Hrdinou lotyšský brankář

Oba útočníci možná o nájezdech moc přemýšleli.

Hned v úvodní sérii došlo k nevídanému momentu: oba minuli bránu! Míček v síti neskončil ani posléze. Gólmani dominovali. Když po deseti pokusech nepadl jediný gól, rozhodčí poslali mač do prodloužení, náhlé smrti.

Procházka se trefil, Chroust ne.

Hrdinou se tak stal Roberts Blumbergs, lotyšský brankář Královských Vinohrad. Čisté konto ho potěšilo. „Už na začátku jsem říkal, že jsem na nájezdy připravený,“ usmál se brankář Sokolu Královské Vinohrady.

Další penaltový souboj můžete na webu Deníku očekávat ve středu 22. března, kdy se v posledním čtvrtfinále střetnou zástupci mužstev FBC 4Clean Česká Lípa a FB Hurrican Karlovy Vary.

Pravidla „Penalty Shot Battle“ jsou snadná. Vítězí ten, kdo dá víc gólů než soupeř. V první fázi se uskutečnilo sedm kvalifikačních soubojů, ze kterých vzešlo sedm postupujících do čtvrtfinále. Osmého šťastlivce vybrali fanoušci v hlasování Deníku. Úspěšní čtvrtfinalisté postoupí do semifinále, finálový souboj přijde na řadu 12. dubna, krátce před skutečným Superfinále v O2 areně.