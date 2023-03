Penalty Shot Battle přináší do florbalu další emoce. V napínavých nájezdech, které jsou plné kliček, pohotových zákroků a dobré nálady, došlo na první čtvrtfinálový souboj. Tatran se v derby postavil Spartě.

Už příchod zástupců obou týmů do haly napověděl, kdo by měl mít navrch. „Čekal jsem, že za Spartu přijde Jirka Curney. Bohužel se nemohl zúčastnit, což mě hodně mrzí. On je na nájezdy velmi šikovný,“ poznamenal Tomáš Jurco, brankář Tatranu.

Sparťanský náhradník si byl těžké pozice vědom. „Navázat na Karase (přezdívka Curneyho) nebude jednoduché. Většího frajera na nájezdy u nás nemáme. Budu se snažit s touto pozicí popasovat co nejlépe,“ konstatoval Josef Juha, útočník Sparty.

Začátek byl opatrný. Tři nájezdy, tři křížky.

Až čtvrtý pokus skončil v síti. Radoval se Martin Čermák, forvard Tatranu. Jak přiznal, pomohly mu zkušenosti a znalost Martina Beneše. „Potkali jsme se na posledním reprezentačním kempu, vyzkoušel jsem si na něj nájezdy v tréninku,“ usmál se.

Když pak borec s téčkem na prsou podruhé rozvlnil síť díky "míchačce se zvedačkou", bylo rozhodnuto. Dál jde Tatran.

„Jsme rádi za postup. Naše ambice jsou nejvyšší, nájezdy trénujeme a chceme celou soutěž vyhrát,“ vyhlásil Čermák.

V pořadí druhý čtvrtfinálový penaltový souboj můžete na webu Deníku očekávat ve středu 8. března. Dočkáte se souboje FbŠ Bohemians a FBC ČPP Bystroň Group Ostrava.

Pravidla „Penalty Shot Battle“ jsou snadná. Vítězí ten, kdo dá víc gólů než soupeř. V první fázi se uskutečnilo sedm kvalifikačních soubojů, ze kterých vzešlo sedm postupujících do čtvrtfinále. Osmého šťastlivce vybrali fanoušci v hlasování Deníku. Úspěšní čtvrtfinalisté postoupí do semifinále, finálový souboj přijde na řadu 12. dubna, krátce před skutečným Superfinále v O2 areně.