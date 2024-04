Po třinácti vyřazovacích kolech je zde finále florbalové dovednostní soutěže Penalty Shot Battle. Obhájil Tatran titul z minulého roku? Prolomili Black Angels neúspěch z finále z prvního ročníku Penalty Shot Battle?

Penalty Shot Battle: Tatran Střešovice vs. Black Angels | Video: Deník/Nedori

Závěrečné finále nájezdové loterie proti sobě přivedlo mužstva z opačných pólů tabulky Livesport Superligy. Zatímco hráči Black Angels se zachránili v boji o udržení, Tatran čeká již tuto neděli Superfinále v pražské o2 aréně.

Závěr celé soutěže a boj o prestiž. V duchu napětí se vedl finálový souboj v pražské Unyp Aréně. Po tom, co Matouš Burian z Black Angels nasázel Liberci čtyři branky a stoprocentní bilancí rázně ukončil semifinálový souboj, nečekalo obhájce titulu z Tatranu nic lehkého.

Penalty Shot Battle: Stoprocentní Burian posunul Black Angels do finále

Střešovický brankář Tomáš Jurco před soubojem řekl: „Jdeme na obhajobou, zbývá nám poslední krok, doufám, že to zvládneme“. Jeho kolega Martin Čermák před soubojem řekl: „Na finále se moc těšíme, nebereme nic jiného než obhajobu. Bude to specifický souboj, za soupeře nastoupí náš spoluhráč z mistrovství světa juniorů Matouš Burian. Jsme zvědaví co vymyslí.“

Zástupci Black Angels se do finále Penalty Shot Battle probojovali také podruhé. V prvním ročníku soutěže nestačili na zástupce mužstva z Mladé Boleslavi. O to větší byla jejich motivace letošní finále zvládnout.

Napínavý souboj

„Finále bude hodně náročné. Tatran má jednu z nejlepších nájezdových dvojic v Superlize. Upřímně si myslím, že nejsme úplně favority, ale zkusíme je potrápit a dáme do toho všechno,“ sdělil před soubojem forvard pražského celku Matouš Burian. „Já čekám super zápas. Naším cílem je zabránit obhajobě Tatranu a zabojovat o titul,“ řekl brankář Black Angels Daniel Pfeifer.

Souboj o titul byl velmi napínavý. Oba střelci potvrdili formu a dovednosti z minulých kol. Nakonec byli šťastnější hráči favorizovaného Tatranu, když zvítězili poměrem 4:2. „Jsme rádi, že jsme zvládli obhájit titul v Penalty Shot Battle. Pohár je doma!“ řekl brankář Tomáš Jurco po finálové bitvě. Ten během celé soutěže obdržel pouze tři branky a stal se tak základním pilířem úspěchu mužstva z pražských Střešovic.

Penalty Shot Battle: Blafáky jako z učebnice. Do finále pomohly Tatranu

„Jsem rád, že se vše podařilo. Osmifinále a čtvrtfinále za nás nájezdy jezdil Matěj Čelakovský. Kvůli nemoci nemohl být na semifinále a finále. Jsme rád, že jsem ho dobře zastoupil. Měl jsem formu, jsem šťastný, že pohár zůstává u nás,“ doplnil za vítěze Martin Čermák. Oba hráče čeká již tuto neděli svátek florbalu, Superfinálová bitva o titul mistra republiky, ve kterém vyzvou Předvýběr.CZ Florbal Mladou Boleslav.