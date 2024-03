Florbalisté pražských Bohemians a zástupci Hurricanu z Karlových Varů obstarali další pokračování soutěže Penalty Shot Battle, ve které se účastníci Livesport Superligy porovnávají v atraktivních penaltových rozstřelech. Souboje se pomalu blíží do své poloviny, a tak již známe několik postupujících i čtvrtfinálových dvojic. Souboj zmiňovaných mužstev nabídl nevšední podívanou. Především zástupce FbŠ Bohemians předvedl zakončení, ze kterých se brankáři ze západu Čech musí ještě nyní točit hlava. Jak napínavý souboj dopadl?

Penalty Shot Battle: FbŠ Bohemians vs. Hurrican Karlovy Vary | Video: Deník/Nedori

Florbalisté z lázeňského města v loňském ročníku Penalty Shot Battle dokráčeli až do úplného finále. V něm sice podlehli favorizovanému Tatranu, ale stali se bezesporu překvapením ročníku. Na svůj loňský úspěch a druhé místo by určitě rádi navázali i letos. Branku mužstva letos hájil zkušený gólman Daniel Váradi a jeho parťákem v útoku se pro letošek stal mladík Vojtěch Kún.„Určitě chceme na loňský úspěch navázat, chceme se porvat o postup,“ řekl dvacetiletý útočník před soubojem s Bohemians.

Ti se v rámci tabulky Livesport Superligy v současném ročníku umístili na daleko lepších příčkách než jejich soupeř. Aktuálně bojují v play-off a rvou se o postup do dalších kol. V Penalty Shot Battlu se za klokany představil slovenský forvard Šimon Batkovič.

Záda mu kryl muž v masce Miroslav Kovařík. „Na souboj se moc těším. Kluky z Varů docela dobře znám, takže vím co můžeme očekávat. Bude to zajímavé,“ okomentoval před soubojem Batkovič. Ten byl finálně ústřední postavou celého utkání. Jeho nevšední styl a nekompromisnost zakončení stvrdilo postup Bohemians. Ovšem forvard Karlových Varů se nenechal ničím zahanbit a celý souboj byl velmi napínavý. Poměrem 4:2 nakonec zvítězili hráči z hlavního města. Ovšem zástupci Hurricanu se mohou těšit divoké kartě. Kvůli loňskému postupu do finále se jako nejlépe umístěný vypadnuvší tým z loňska raduje z divoké karty a postupu dál.