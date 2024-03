/VIDEO/ V dalším, tentokrát již pátém, pokračování seriálu dovednostní soutěže Penalty Shot Battle se proti sobě postavili zástupci florbalistů Chodova a Královských Vinohrad. Souboj nabídl mnoho zajímavých momentů. Všichni čtyři hráči Livesport Superligy předvedli excelentní výkony, a tak se mají fanoušci na co těšit. Souboj v trestných nájezdech nabídl zajímavé zákroky brankářů, kreativní způsoby zakončení i krásné branky. Podívejte se sami.

Penalty Shot Battle: Chodov vs. Královské Vinohrady | Video: Deník/Nedori

Sokol Královské Vinohrady se do nájezdové loterie vydal již podruhé reprezentovat obránce Jan Procházka. Ten v minulém ročníku pomohl postoupit do semifinále soutěže mimo jiné přes celek z Chodova. Letos byl ale proti němu brankář Chodova Tadeáš Dittrich, který zkušeného hráče Vinohrad značně potrápil.

„Nájezdy jsou pro mě oblíbená disciplína už od mých florbalových začátků. Je to i o štěstí, někdy se daří více a jindy méně. Snad to dnes klapne,“ řekl dvaadvacetiletý gólman před soubojem. Jeho kolega, mladý útočník Vojtěch Petráň, patří mezi velmi dobře technicky zdatné hráče. „Že bych byl vysloveně nájezdový specialista, to si nemyslím. Nicméně je to dovednost jako každá jiná, těším se na to,“ řekl odhodlaně před Penalty Shot Battlem Petráň.

Celé utkání se nakonec odehrálo v režii především mužů mezi třemi tyčemi. Oba brankáři dlouho odolávali a za svá záda nepustili ani jeden balonek. Jak Jan Procházka z Vinohrad i chodovský Vojtěch Petráň zkoušeli různé druhy a styly zakončení. Šťastnějšími a nakonec postupujícími se stali hráči Fat Pipe Florbal Chodov. Ti své rivaly porazili v poměru 2:1 a vyhlížejí tak svého protivníka ve čtvrtfinále, kterým budou Black Angels.