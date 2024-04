První semifinále, repríza loňského souboje o titul. Penalty Shot Battle, soutěž účastníků florbalové Livesport Superligy jde do své závěrečné fáze. Utkání mezi zástupci mistrovského Tatranu Střešovice a FB Hurrican Karlovy Vary nabídlo zajímavé zakončení trestných nájezdů, ale také kvalitní zákroky brankářů. Obhájí Tatran vítězství z loňska, nebo se do finále podívají hráči Karlových Varů?

Penalty Shot Battle: Tatran Střešovice - FB Hurrican Karlovy Vary | Video: Deník/Nedori

Tatran Střešovice již má letos jedno finále jisté. Díky výhře semifinálové série play off nad Chodovem si v neděli 14. 4. zahraje o obhajobu titulu Livesport Superligy v pražské O2 aréně Superfinále. Úspěšný klub bojuje obhajobu také v doprovodné exhibiční soutěži Penalty ShotBattle. V cestě do finále stál Tomáši Jurcovi a Martinu Čermákovi soupeř z Karlových Varů. Překvapení loňského ročníku, ale také divoká karta letošní vyřazovací fáze do souboje s Tatranem, vyslal brankáře Adama Draslara a útočníka Michala Klapu.

„Semifinále s Tatranem bude pikantní. Kolega Adam je kmenovým hráčem mužstva ze Střešovic, a tak je o náboj postaráno,“ sdělil zajímavou informaci Michal Klapa z Karlových Varů. „Oba hráče samozřejmě moc dobře znám. Těším se moc dobře na souboj s Martinem Čermákem, který vždy vymýšlí zajímavé způsoby jak mě překonat. Uvidíme, jak vše dopadne,“ doplnil kolegu strážce karlovarské branky Adam Draslar.

„To že nás v semifinále čeká vlastně náš golman, který je v Karlových Varech na hostování, je speciální. Bude to těžký souboj, je to velký a šikovný brankář. Je to výzva,“ doplnil před battlem Martin Čermák z Tatranu Střešovice.