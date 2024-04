Už jedenáctý díl nájezdové soutěže účastníků Livesport Superligy nabídl souboj mezi mužstvy FBC Liberec a Sokoli Pardubice. Poslední čtvrtfinále rozhodlo o čtvrtém semifinalistovi a soupeři pražských Black Angels. Kdo postoupil dál? Sledujte v následujícím videu.

Penalty Shot Battle: Liberec vs. Pardubice | Video: Deník/Nedori

Hráči FBC Liberec již mají lidově řečeno po sezoně. V play off Livesport Superligy v úvodním kole nestačili na soupeře z Mladé Boleslavy, a tak již vychutnávají zasloužený odpočinek po náročném ročníku nejvyšší florbalové soutěže. To hráči z Pardubic ještě nějaká práce čeká. A to sice boj o udržení mezi elitou, který svádí s nováčkem soutěže, pražskými Butchis.

Rozptýlením pro dva zástupce z každého týmu tak byla účast v Penalty Shot Battle. Liberecké mužstvo reprezentoval mladý talentovaný hráč s mezinárodními zkušenostmi Jakub Faksa. „Pardubice vyslaly do souboje dva šikovné hráče, které známe se vzájemných soubojů v lize. Očekávám těžký souboj, určitě chceme postoupit,“ řekl Faksa.

Vyhrocenější souboje

„Když se v lize potkáme s Libercem, jsou to takové vyhrocenější zápasy. Na tento souboj se opravdu těším,“ okomentoval battle obránce Pardubic Lukáš Klappa. Tomu v brance kryl záda brankář Matěj Denemark. „Jakuba Faksu samozřejmě znám, nečeká mě nic jednoduchého, je to rychlý hráč a má hodně šikovné ruce. Uvidíme,“ doplnil Denemark.

Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle je třetím ročníkem doplňkové soutěže florbalové Livesport Superligy. Každý z mužstev tuzemské nejvyšší soutěže vyšle do boje dva zástupce a ti se utkávají v nájezdových rozstřelech tak, jak je známe v klasických zápasech. Na další utkání se můžete těšit v pátek 5. 4., kdy se v prvním semifinále utkají Tatran Střešovice a Karlovy Vary.