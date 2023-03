Penalty Shot Battle pro Bohemians: Zazvonila tyč, postup Ostravy byl fuč

/VIDEO/ Když zvoní tyč, je to smůla. A v Penalty Shot Battle dvojnásobná. Právě rána jen do brankové konstrukce rozhodla o tom, kdo se stane druhým postupujícím do semifinále populární florbalové exhibice. Smůlu měli zástupci Ostravy, naopak slaví Bohemians.

Penalty Shot Battle: čtvrtfinále mezi FbŠ Bohemians a FBC ČPP Ostrava | Video: Deník/Nedori