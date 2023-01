Florbalová show v Deníku: Kdo ovládne oblíbenou soutěž "penalty shot battle"?

Jako první ve třetím ročníku slavili postup zástupci Tatranu Střešovice. Čekalo se, kdo další z Livesport Superligy je bude následovat. Bylo jasné, že někdo z Prahy, konkrétně jeden z dvojice Acema Sparta Praha a Black Angels.

Loni duel těchto dvou celků skončil prohrou rudých barev 0:3.

Letos však klub založený v roce 1993 nenechal nic náhodě. Možná i kvůli jubileu poslala Sparta do nájezdového klání zkušené borce ze svého kádru. Branku hájil reprezentant Martin Beneš a jako exekutor penalt se představil Jiří Curney, který v nejvyšší soutěží nasbíral celkem více než 800 bodů.

„Motivace je jasná. Dostat se co nejdál, uvidíme, jestli to bude stačit. Ale chtěli bychom celou soutěž vyhrát,” řekl Jiří Curney před nájezdy

Black Angels, kteří hrají svá utkání v pražských Kbelích, zase po úspěchu z minulého roku opět nominovali brankáře Daniela Körbera a do útoku svého nejproduktivnějšího hráče letošního ročníku Matouše Buriana.

„Byl bych zklamaný, kdyby tady dnes "Karas" (Jiří Curney) nebyl. Těším se na něj. On má ten svůj oblíbený bekhend do vikýře a forhend po zemi a nebo nahoru. Problém pro mě je ten, že on si vždycky počká, co brankář udělá,” konstatoval Daniel Körber.

Zprvu kralovali právě gólmani. Jeden, dva, tři, čtyři. Tolik nájezdů skončilo křížkem.

Jenže pak se Curney chytil, dvakrát v řadě se prosadil a po nezdarech Buriana mohl spolu s parťákem a celou Spartou slavit.

Nečekané drama na úvod "penalty shot battle": Tatran zdolal Karlovy Vary

Další penaltový souboj můžete na webu Deníku očekávat ve středu 1. února, kdy pražští Bohemians vyzvou Pantery z Otrokovic.

Pravidla "penalty shot battle" jsou snadná. V první fázi se uskuteční sedm kvalifikačních soubojů, ze kterých vzejdou postupující do čtvrtfinále. Osmého šťastlivce vyberou fanoušci v hlasování Deníku. Následně dojde na vyřazovací fázi - čtvrtfinále, semifinále a finále. Vítězí ten, kdo dá víc gólů než soupeř.