Další, tentokrát už sedmý díl exhibiční soutěže účastníků florbalové Livesport Superligy, proti sobě postavil zajímavé protivníky. V dovedností soutěži Penalty Shot Battle se utkaly Acema Sparta Praha a FBC Liberec. Jak dopadl souboj mladých pušek se zkušenými matadory?

Penalty Shot Battle: Sparta vs. Liberec | Video: Deník/Nedori

Acema Sparta Praha do souboje vyslala těžké váhy. Útočník Jiří Curney je historicky nejproduktivnějším hráčem naší nejvyšší florbalové soutěže, nedávno zaznamenal svůj 900. kanadský bod, čímž posunul laťku zase o kousek dál. Jeho záda kryl velezkušený brankář Martin Beneš, který patří mezi ikony pražského celku a nedávno také ukončil bohatou reprezentační kariéru.

Stříbrní florbalisté znají soupeře: Severským gigantům se ve skupině vyhnou

Proti nim se postavili mladící z FBC Liberec. Osmnáctiletý Jakub Faksa toho za svou kariéru stihl už opravdu hodně, když se může pochlubit sezónou ve švédském velkoklubu Uppsala, ale také účastí na srazech i turnajích juniorské reprezentace. Jeho parťákem se pak stal brankář Vojtěch Dufek.

„Z mého pohledu je Jirka Curney jeden z nejlepších exekutorů nájezdů u nás. Nečekám nic jednoduchého, těším se na tento souboj,“ pochválil svého protivníka před soubojem Vojtěch Dufek, který v základní části Livesport Superligy naskočil do sedmi zápasů. „Nemůžu dopředu říct, co přesně v nájezdech předvedu. Gólmana Liberce tolik neznám. Beru to i jako součást tréninku, vyzkouším nějaké nové věci. Ale doufám, že to vyjde a postoupíme,“ řekl rekordman Curney před Penalty Shot Battlem.

Došlo na překvapení?

Oba střelci se v rámci posledního osmifinále soutěže hned od začátku činili a nedali svým protivníkům moc šanci. Pomyslný chleba se začal lámat až ke konci série. Úspěšnějším týmem se stal výběr mladíků z Liberce, který zaskočil své zkušenější soupeře. Velmi sebevědomě si počínal střelec Faksa, který prokázal, ze ve Švédku nabral mnoho zkušeností. Brankáře Beneše překonal třikrát z pěti nájezdů a zajistil tak výhru v poměru 3:2. Dál postupuje FBC Liberec.

„Upřímně říkám, že je to pro mě přijemné překvapení. Jakub jezdil nájezdy excelentním způsobem. Mě se také podařilo něco chytnou. Jsme rádi, že postupujeme,“ řekl brankář Dufek. Ve čtvrtfinále na něj a jeho kolegu čekají Sokoli z Pardubic.

Finále Poháru mistrů v Praze? Velká reklama pro český florbal, říká Urbář

Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle je třetím ročníkem doplňkové soutěže florbalové Livesport Superligy. Každý z mužstev tuzemské nejvyšší soutěže vyšle do boje dva zástupce a ti se utkávají v nájezdových rozstřelech tak, jak je známe v klasických zápasech. Na další utkání se můžete těšit v pátek 22.3. kdy se v prvním čtvrtfinálovém duelu potká Fat Pipe Florbal Chodov a Black Angels.