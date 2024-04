V dalším kole nájezdové soutěže Penalty Shot Battle na sebe narazily pražské celky Tatran Střešovice a Bohemians. Třaskavé derby dvou tradičních celků florbalové Livesport Superligy přineslo zajímavé momenty a efektní zakončení obou útočníků. Jak dopadla repríza loňského semifinále?

Penalty Shot Battle - 10. díl (Tatran vs. Bohemians) | Video: Deník / Nedori

Brankář Tatranu Střešovice Tomáš Jurco již patří mezi stabilní součást české florbalové reprezentace. Opora Tatranu je jasnou jedničkou svého celku mezi třemi tyčemi a na soupeře z Bohemians nečekalo nic jednoduchého.

Devatenáctiletý forvard Šimon Batkovič v letošním ročníku základní části Livesport Superligy zaznamenal celkem osm branek a tak souboj s brankářem Tatranu pro něj byl velkou výzvou.

„Tatran patří mezi nejlepší florbalové kluby na světě. Je to velká výzva,“ řekl slovenský hráč před měřením sil v dovedností soutěži.

„Bitva s Bohemkou je pro mě jedním slovem derby. Je to vždycky třaskavý souboj. Oba dva týmy hrají ofenzivní florbal, na soupisce jsou mladí hráči. Těším se na dnešní konfrontaci,“ řekl útočník Matěj Čelakovský, který v souboji zastupoval útočnou sílu mistrovského Tatranu.

Zbývá poslední dvojice

A právě dvojice ze Střešovic nakonec slavila postup ze třetího čtvrtfinále, i když to byl hodně těsný soboj. „Byl to hodně těžký zápas. Jsme rádi, že jsme to zvládli, i když s odřenýma ušima,“ usmíval se Jurco.

Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle je třetím ročníkem doplňkové soutěže florbalové Livesport Superligy. Každé z mužstev tuzemské nejvyšší soutěže vyšle do boje dva zástupce a ti se utkávají v nájezdových rozstřelech tak, jak je známe v klasických zápasech. Na další utkání se můžete těšit v úterý 2. dubna, kdy se v posledním čtvrtfinále utkají Liberec a Pardubice.