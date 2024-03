Třetí díl dovedností soutěže Livesport Superliga Penalty Shot Battle tentokrát nabídl souboj mezi pražskými celky, kterým po základní části superligového programu patří příčky na opačných pólech tabulky. Vedoucí Tatran, který obhajuje vítězství v nájezdové soutěži, vyzval nováčky Butchis. Ti se v nejvyšší soutěži rozkoukávají a čeká je boj o udržení mezi nejlepšími týmy Česka. Jak si vedli proti zkušeným soupeřům?

Penalty Shot Battle: Tatran Střešovice vs. Butchis | Video: Deník/Nedori

Brankář střešovického celku Tomáš Jurco je jedním ze základních stavebních kamenů současných úspěchů Tatranu. Svůj tým podržel v superligových bitvách, pomohl vybojovat historický titul v mezinárodním Poháru mistrů a patří i k oporám reprezentace.

V souboji Penalty Shot Battle proti Butchis se po boku kolegy Matěje Čelakovského vydal na cestu za obhajobou poháru. A hned byl v centru pozoronosti.

„Asi by bylo něco špatně, pokud bych do této soutěže nešel s cílem obhajoby titulu. Do osmifinále mám nového střelce, tak doufám, že se nám bude dařit,“ řekl před soubojem gólman Jurco.

Ten předvedl excelentní výkon, díky němž udělal ze souboje s Butchis dost jednoznačnou záležitost. Za svá záda nenechal projít jediný balonek, Čelakovský naopak dvakrát uspěl se suverénními blafáky. Po čtvrté sérii tak bylo hotovo, papírové předpoklady se potvrdily.

Nováček má ambiciózní cíle

Mužstvo Butchis si klade vysoké cíle. Mezi vizemi do budoucna mají pražští florbalisté postup do Superfinále. Ještě je čeká dlouhá cesta, ale sympatický klub jde krok za krokem za svým snem. Nováček mezi elitou poslal do Penalty Shot Battle mladého obránce Antonína Šubrta a do branky se postavil osmadvacetiletý Jan Hlinák.

„Já jsem v Butchis dvacet let. Prošel jsem klubem od úplných začátků. Skok mezi nižší soutěží a Superligou je obrovský. Nabíráme zkušenosti a uděláme všechno abychom se zachránili,“ řekl brankář Jan Hlinák.

Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle je třetím ročníkem doplňkové soutěže florbalové Livesport Superligy. Každé z mužstev tuzemské nejvyšší soutěže vyšle do boje dva zástupce a ti se utkávají v nájezdových rozstřelech tak, jak je známe v klasických zápasech. Na další utkání se můžete těšit ve čtvrtek 7.3., kdy se utkají mužstva z Pardubic a České Lípy.