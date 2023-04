/VIDEO/ O rekordní šňůru v sezoně přišli, ale v nájezdové soutěži Penalty Shot Battle jsou florbalisté Tatranu Střešovice nadále suverénní. Naposledy zvládli i semifinále, v němž především díky brankáři Tomáši Jurcovi porazili Fbš Bohemians 2:1.

Penalty Shot Battle: semifinále mezi Tatranem Střešovice a Bohemians | Video: Deník/Nedori

Oba týmy sní o titulu (v tomto týdnu vstoupily do semifinálových bitev Livesport Superligy), ale mezitím se jejich zástupci potkali v exhibici.

„Bude to určitě náročný souboj. Brankář Tatranu je velmi rychlý a pohyblivý. Ale i tak si myslím, že na něho najdu správný recept,“ zmínil Matúš Gajdoš, útočník pražských FbŠ Bohemians, před nájezdovou loterií. „Nebude to lehké,“ dodal jeho parťák, brankář klokanů Jakub Zavřel.

Příprava na Skill Contest byla logická, vždyť ze semifinále je to k trofeji už jen krůček…

„Díval jsem se na rozcvičení, čekám bekhend,“ zavěštil si Tomáš Jurco, brankář Tatranu.

Výsledek? Zprvu hráli prim právě gólmani. Oba dva shodně inkasovali až ve třetí sérii. Dalších osm nájezdů skončilo nezdarem forvardů.

Rozhodla náhlá smrt

Martinu Čermákovi dvakrát utekl míček, což po prvním selhání na hřišti glosoval slovy: „Jsem nervózní.“ Komentář po druhém nezdaru je skoro na vypípnutí. Brzy se omluvil. „Neměl jsem svůj den, měl jsem studené a ztuhlé ruce,“ líčil pak útočník Tatranu Střešovice.

V šesté sérii Gajdoš neuspěl, naopak Čermák zamířil přesně pod břevno. Zavřel to nezavřel.

Chvála se tak snesla na rukavice a um střešovického brankáře. Jurco se jen usmál: „Probíhalo to tak, jak jsem předpokládal. Náročný, napínavý zápas až do konce. Fanoušci si to užili a to je dobře,“ řekl a začal přemýšlet o finále. Kdo bude soupeřem Tatranu?

O druhém finalistovi bude jasno ve středu 5. dubna. Na webu Deníku uvidíte mač Sokolu Královské Vinohrady a FB Hurrican Karlovy Vary.

Pravidla „Penalty Shot Battle“ jsou snadná. Vítězí ten, kdo dá víc gólů než soupeř. V první fázi se uskutečnilo sedm kvalifikačních soubojů, ze kterých vzešlo sedm postupujících do čtvrtfinále. Osmého šťastlivce vybrali fanoušci v hlasování Deníku. Úspěšní čtvrtfinalisté postoupili do semifinále, finálový souboj přijde na řadu 12. dubna, krátce před skutečným Superfinále v O2 areně.