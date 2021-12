„A přistoupíme k tomu stejně, jako by to bylo třeba Finsko nebo Švédsko,“ slíbil švýcarský trenér národního týmu Sascha Rhyner ještě předtím, než se jméno protivníka dozvěděl. Tedy žádné podcenění, které se nevyplatilo ve skupině proti Polkám, ty totiž ve skupině český výběr nečekaně hodně zlobily.

Jasný úkol

Co bylo jasné už před střetem Dánska a Německa? Že jsou Češky jako vítězky skupiny A jasnými favoritkami. Nepostup do semifinále by byl obrovským zklamáním a překvapením.

Světovému ženskému florbalu totiž nadále neochvějně kraluje silná čtyřka, Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko. To má dosud jedinou medaili, bronz ze St. Gallenu 2011, kde mimochodem ve čtvrtfinále porazilo právě Dánky 5:1.

„Vzpomínám, že jsem tehdy hrála v obraně, ale teď bude vše jinak. Jiné jsou hráčky na obou stranách, trenéři,“ reaguje kapitánka národního družstva Eliška Krupnová a nezastírá, že pozici favoritek její parta bere. „Ony mají čtyři hráčky v Malmö, takže to nebude špatný tým. Navíc mají sebevědomí, že přešly v nájezdech přes Němky. Určitě do toho dají všechno. Očekávám zápas zhruba jako s Polkami. Nebude lehký, ale bude to o nás a naší hře. Na každé pozici máme lepšího hráče,“ je si jistá Krupnová.

Myslí na Finsko

V kabině už se prý probíral i další možný sok – Finsko. „Víme, že další krok je Dánsko, ale zápasy jdou rychle za sebou a my musíme být připravené. S Finkami jsme odehráli asi nejvíc zápasů v přípravě a víme, v čem jsou silné,“ hlásí největší česká hvězda, kterou uznává i švédská kolébka florbalu.

Dánky táhne rovněž kapitánka Cecilia Di Nardo. Ta je šťastná, že dívky z Jutského poloostrova konečně po deseti letech prolomily prokletí osmifinále, a předem nevzdává ani páteční zápas. „Víme, že nás čeká jeden z nejlepších týmů na světě, ale pro úspěch uděláme absolutně vše, protože hrát čtvrtfinále je super pocit,“ řekla Di Nardo stránkám florbal.cz s dovětkem, že vítězství není nemožné.

To si český tým nepřipouští, i když soupeřky nechce podceňovat. „Dánky mohou být překážka, ale náš tým má potenciál a může dokázat velké věci. Půjdeme si pro postup,“ říká nejmladší česká bojovnice, drobounká Vanessa Rebecca Keprtová. Ta byla jako benjamínek na začátku šampionátu trochu nervózní, ale už je v klidu a nerozhodí ji prý ani návštěva rodiny, která by na víkend měla přiletět.

Bitvu s Dánskem si maluje v růžových barvách také obránkyně Marie Havlíčková. Skutečně maluje, kreslení je totiž její velký koníček. „To nejdůležitější přijde podle mne až o víkendu, nicméně i na Dánky se připravujeme hodně poctivě na tréninku i u videa. Nebojím se se jich, papírově jsme silnější,“ má jasno Havlíčková.

Čtvrtfinálový zápas v Uppsale startuje v pátek v 16 hodin a přímý přenos vysílá kanál ČT sport.