Dvě suverénní vítězství, jedna pořádně smolná porážka. Na rtech převažuje úsměv, přesto to úplně růžové není. Povinnost je však splněna, česká florbalová reprezentace postupuje na turnaji v Helsinkách dál.

Druhé místo ve skupině tak nyní znamená, že ve čtvrtfinále vyzve český výběr Lotyšsko, které dnes odpoledne smetlo v předkole florbalisty Kanady vysoko 16:3.

A pokud bychom nahlédli s nutnou dávkou optimismu i o další krůček dál, tak v bitvě o medaile by se florbalistům do cesty postavilo nejspíše dosud neporažené domácí Finsko. Ale to už opravdu předbíháme hodně dopředu.

Vraťme se tedy zpátky na úplný začátek. Los turnaje nadělil národnímu týmu na úvod nejen houževnaté Němce, ale rovněž nehezké přivítání v prazvláštní aréně v podzemí hokejového komplexu, která zatím schytává zaslouženou kritiku ze všech stran.

Úspěšný start zhatila smolná porážka

V malé a nepříliš pohledné hale se však svěřencům kouče Kettunena podařilo potvrdit nálepku favorita a po kanonádě 11:0 a čtyřech bodech kanonýra Mikuláše Krbce zapsali úspěšný vstup do mistrovství.

Zápas se navíc nesl v příjemném duchu několika premiér. Své úvodní čisté konto v dresu národního týmu vybojoval brankář Martin Beneš, naopak mladíci Filip Forman či Matěj Havlas zase sbírali balónky za své premiérové trefy.

Nervozita rychle opadla a do klíčového zápasu skupiny proti Švýcarům tak mohli čeští florbalisté vlétnout v obrovské pohodě. Cíl byl jasný: výhra a postup do play-off z komfortního prvního místa.

Jenže ono zbožné přání se rozplynulo dvě a půl minuty před koncem základní hrací doby, kdy rozhodl jinak velice vyrovnané utkání švýcarský matador Jan Zaugg, čímž poslal zemi helvétského kříže do čela tabulky.

„Je to velká škoda, minimálně remíza to být měla. Bylo to o tom, kdo udělá chybu a tu jsme bohužel udělali my,“ hodnotil zápas zklamaně útočník Marek Beneš.

??Czech Republic 2-4 Switzerland??



Switzerland turn the game around from being down 1-2 and manage to beat Czech Republic 4-2! Jan Zaugg (1+1) was elected the best player from Switzerland.#floorball #WFC2020 #wfchelsinki2020 #RoadtoBHM pic.twitter.com/QDCxnxtjjX — IFF (@IFF_Floorball) December 5, 2021

Konec dobrý, všechno dobré?

Nepříjemná ztráta, ale žádné velké věšení hlavy. To si ani čeští reprezentanti nemohli dovolit, jelikož v závěrečném střetnutí ve skupině na ně číhala poněkud nevyzpytatelná parta z Norska. A ta rozhodně umí překvapit.

Národní tým však tentokrát žádné komplikace nedopustil. Zodpovědným výkonem si utkání v poklidu kontroloval a navzdory menšímu výpadku ke konci třetí třetiny přestřílel seveřany 7:3.

Jedinou kaňkou za jinak poměrně slušnou základní skupinou tak zůstává jen nepříjemné zranění mladého univerzála Dominika Beneše, jenž si v průběhu zápasu poranil kotník. A také možná i to, že na duel s Norskem si našlo cestu do haly směšných 216 diváků.

„Dominik absolvoval vyšetření v nemocnici a naštěstí můžeme vyloučit jakoukoliv zlomeninu. Více však zatím nedokážeme odhadnout,“ zaznělo z řad realizačního týmu florbalistů.

Nyní si reprezentanti užili zasloužený den volna před velkým vyvrcholením turnaje. Už zítra je v odpoledních hodinách čeká klíčové čtvrtfinále. Zápas, který doopravdy ukáže, jak dobře připravený tým do Finska odletěl.

Nálepka favorita může, ale také nemusí sedět

Českým florbalistům se totiž postaví ještě více nevyzpytatelný výběr Lotyšska, který dokázal v dnešním předkole porazit Kanadu a zajistil si tak vstupenku mezi osm nejlepších celků.

A o soupeři z Pobaltí mluvili s jistým respektem rovněž hráči českých barev. Není divu, před třemi lety to na domácím šampionátu byli právě Lotyši, kdo znepříjemnil národnímu týmu postup do play-off.

„Mám strach, že s podobným výkonem, jako jsme předvedli s Nory, bychom ve čtvrtfinále neuspěli. Čeká nás silný soupeř a zápas musíme mít od začátku v rukách,“ burcoval před důležitým dnem kapitán Tom Ondrušek.

Suma sumárum, tady už končí veškerá legrace. Historie pamatuje již několik případů, kdy se povedlo projít suverénně základní skupinou a poté přišel v play-off jeden velký krutý pád.

Národnímu týmu hraje do karet neutichající dravost mladého výběru i na první pohled velice příjemná nálepka favorita čtvrtfinále. Ale pozor, i ta může být v lecčem pořádně zapeklitá. A další zaváhání by znamenalo velké fiasko.

Možná nejdůležitější zápas celého reprezentačního cyklu je tak za dveřmi. Test, který poodkryje pravou tvář Kettunenova výběru, startuje v mrazivých Helsinkách již ve středu od 14:30.