„Máme velkou motivaci je konečně porazit!“ hlásí ze švédské Uppsaly útočnice Michaela Kubečková. Podobně jako další juniorky z týmu si proti Suomi zahrála semifinále už v září na juniorském MS, a tehdy slavil soupeř, Češky si odvezly domů bronz.

Cesta do semifinále MS florbalistky bolela víc než se čekalo, Dánky ale udolaly

Také Kubečková však ví, že jsou Finky hratelnější než Švédky. Chcete důkaz? Třeba zápas ve skupině, který Tre Kronor ovládly před nabitou halou 9:3. Byla to hra kočky s myší, i když se finský kouč po zápase vykrucoval, že si spíš zkoušeli věci do další části mistrovství.

Švýcarský trenér Česka Sascha Rhyner už proti Finsku svoje týmy vedl mnohokrát, takže ví, o čem mluví, když říká, že Finsko je velmi těžký protivník s řadou velmi kvalitních hráček. „Hráli jsme s nimi poměrně často, takže víme, co od nich očekávat, ale to samozřejmě vědí i Finky o nás. Budeme si muset dávat pozor na to, co děláme a vyvarovat se chyb,” má jasno trenér.

Nebezpečné sestry

Poslední vzájemný střet o medaile je starý dva roky. Tehdy ve Švýcarsku šlo o bronz a Češky vedly po dvou třetinách 3:1, aby nakonec padly v prodloužení. Důvod? Sestry Oona a Vera Kaupiovy, zejména Vera je téměř neuhlídatelná. „Na svou první lajnu hodně spoléhají, ale i ostatní dvě formace mají velmi dobré,“ varuje Rhyner.

Češky čeká náročný zápas už v sobotu večer v osm hodin. Brankářka Lenka Remešová hodlá dobře zregenerovat. „Dobře se najíst, hodit všechny nezdary za hlavu, výhra s Dánkami je tam, to se počítá. A půjdeme dál, dáme do toho všechno,“ burcuje brankářka s tím, že už ví, kdo půjde do brány v sobotu, ale nechá si to pro sebe.

V hlavě nosí malování i tetování. Teď touží Havlíčková po florbalové medaili

Kapitánka Eliška Krupnová přiznala, že na Finsko se národní tým připravoval trochu už před zápasem s Dánkami. I když soupeřky dobře znají, vždy se prý dá něco vymyslet. „Ony dost takticky mlží, to jsem si všimla. Ale my víme, jak hrají, co nás čeká, a že každý musí nechat na place víc než sto procent. Já nám věřím,“ hlásí optimisticky Eliška Krupnová.

Bude víra stále ještě podle mnohých nejlepší hráčky světa tou, která mužstvo dostane do nedělního boje o všechno? „Jak nám šampionát ukázal, hrajeme jako vyrovnaný tým, každé lajně sedne jiný zápas. Asi se čeká, že v sobotu bude důležitá moje lajna a já na sebe nemám žádné menší nároky. Vím, že umím, že týmu chci pomoct. Budu dělat, co budu moct,“ dodala Krupnová jako správná kapitánka.