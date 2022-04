Střešovice se ubránily při dvou oslabeních, nejdříve ještě v závěru první části při trestu Filipa Eliáše a v polovině druhé třetiny při vyloučení Martina Šindeláře. Těsně po vypršení trestu sice po Suchánkově přihrávce překonal Kříže od pravého mantinelu Tomášík, ale po trenérské výzvě Tatranu gól neplatil.

Návrat florbalového hegemona. Tatran vsadil na dravé mládí a je zpět v O2 aréně

V 36. minutě po sérii šancí na obou stranách byli blíže gólu opět Mladoboleslavští, ale Pěničkův pokus zamířil do pravé tyče. Nakonec slavili 23 sekund před pauzou Střešovičtí vyrovnání, když při Hemerkově trestu doklepl po střele Marka Beneše za Lukáše Bauera balonek Šimek.

Ve třetí třetině se Tatran ubránil při trestu Marka Beneše, který potom ve své dobré šanci minul branku. Na stranu aktivnějších Pražanů mohl v poslední minutě základní hrací doby strhnout vedení Šimek, ale Bauer úspěšně zasáhl. Prodloužení se ještě snažil na druhé straně odvrátit Milan Tomašík.

Na začátku nastavení minul osamocený Petr Koláčný, ale nakonec nemusel litovat. Po Tomašíkově přihrávce rozhodl střelou ze středu Šebek.

Ostravská radost

Dvěma góly se podepsala pod úspěch týmu trenéra Jakuba Robenka kapitánka Michaela Mlejnková. Pražanky počtvrté za sebou nedokázaly udělat poslední krok v boji o titul. V letech 2018, 2019 i loni podlehly v Superfinále Vítkovicím.

První velkou šanci měly před 7923 diváků Ostravanky a Pavlína Bačová v úvodu trefila tyč. V 8. minutě se radoval z vedení Chodov. Kristýna Lechnerová našla volnou Elišku Trojánkovou, která bekhendem pod tělem prostřelila Veroniku Tomšovou. Severomoravanky byly v 17. minutě opět blízko gólu, ale po střele Nikoly Chalupové pomohla Janě Christianové horní tyč.

Superfinále v O2 areně: Deník hledá nejosobitější hvězdu florbalu

Ve druhé třetině nejdříve neproměnila další šanci Trojánková a ve 27. minutě po zisku balonku překonala Christianovou kapitánka Ostravanek Mlejnková střelou pod levou ruku. Chodov se pak ubránil při vyloučení Lechnerové, ale další přesilovou hru při trestu Karolíny Suché už využil. Linda Pudišová střelou z pravé strany z úhlu trefila přesně protější horní roh branky.

Oslavy budou dlouhé

Chodov se snažil marně odpovědět a od 53. minuty měl po teči Mlejnkové střely Veroniky Rybičkové už dvoubrankovou ztrátu. Potom trefila tyč Vanessa Rebecca Keprtová a v čase 56:59 po přihrávce Magdalény Pláškové už snížila z brankoviště Suchá. Při power play ale trefila 17 sekund před koncem prázdnou branku Natalie Hurníková a pečetila triumf.

Chodov byl v superfinále pošesté za posledních sedm dohraných ročníku a uspěl jen v roce 2015, když dosáhl na svůj historický titul. FBC Ostrava měl na kontě dosud v historii jen dva bronzové úspěchy.

Florbal dřív? Za nás to bylo o život, šli jsme se pozabíjet, vzpomíná Fridrich

"Je to neskutečný pocit, oslavy budou obrovské a dlouhé. Hrozně moc si to užijeme," řekla Mlejnková, která do FBC Ostrava zamířila před třemi roky z Liberce. Už tehdy věřila v úspěch, přestože soutěži vládl ostravský rival. "Byl to jeden z cílů a jeden z aspektů, proč jsem do FBC šla. Protože jsem věděla, že má takové ambice. Jsem strašně ráda, že se nám to povedlo."

Úspěch proti Vítkovicím, které do startu semifinále držely v extralize sérii 70 výher, podle Mlejnkové týmu hodně zvedl sebevědomí. "Pomohla nám i série s Bohemkou, kdy jsme si vybraly nejtěžšího možného soupeře. Bylo to na šest zápasů, sáhly jsme si na dno. Ale hrozně nás to posílilo. A od šestého utkání máme něco, co jsme zúročily i dneska," prohlásila Mlejnková.