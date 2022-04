Zkrátka sesbírat to nejlepší, co florbalové Česko v převážně teenagerském věku nabízí, a tuto mimořádně nadanou mládež spojit v jednu velkou broskvovou rodinku. Ať to zní jakkoliv zvláštně, Peaches patří bez debat mezi unikáty tuzemského fenoménu posledních let.

Za celým vznikem jedinečného florbalového projektu stojí dva mladí extraligoví hráči Josef Juha s Jonášem Kůrou, kteří měli v hlavě od samého začátku jeden velký sen: vytvořit na republikové úrovni něco, co tu ještě nebylo.

A tento zprvu troufalý plán vyšel talentovanému tandemu na výbornou. Po tuzemských florbalových turnajích se strhlo doslova broskvové tsunami, mládežnické výběry poskládané z těch nejšikovnějších teenagerů v republice válcovaly všechny své soupeře a vysoko čněly nad domácí konkurencí.

Postupně se Juhovi s Kůrou povedlo sehnat také silné finanční zázemí, zájem o vstup do florbalové novinky byl na poli sponzorů takřka enormní. Až takový, že podmínky pro samotné talenty mnohdy vysoko převyšovaly ty, se kterými se nyní setkáte třeba i na extraligové úrovni.

Pomoc potřebným - i to je součástí letních Peaches kempů.Zdroj: Instagram Jonáše Kůry

Jenže duo zakladatelů chtělo více. Vyhrávat do nekonečna mládežnické turnaje byla sice neutichající zábava, ale z toho důvodu se do broskvového podnikání rozhodně nepouštěli. Cíl byl vytvořit fenomén. Avšak nejen na hřišti, ale také mimo něj.

A tak se z věčného plnění vitrín zlatými medailemi zrodila myšlenka z úplně jiného florbalového soudku. Projekt Peaches se z prostředí turnajů přesunul do pořádání letních kempů, na kterých se mělo mladým nadšencům dostat takové porce sportovní výuky, jakou byste napříč tuzemským prostředím hledali jen velmi těžko.

Kombinace florbalové dřiny a táborové zábavy, dohled sportovních osobností a z původně obyčejného plánu se postupem času vyklubal ten nejkvalitnější letní kemp ve florbalovém Česku, jenž se v letošním roce pustí již do svého šestého ročníku.

Loni se mladým florbalovým podnikatelům dokonce povedlo expandovat se svým kempem do sousedního Německa, za pár měsíců si velkou premiéru odkroutí rovněž na Slovensku. Ale tu úplně největší bombu představili tváře Peaches až v tomto týdnu.

Zdroj: Youtube

Sen o Americe i dalších koutech světa

Zpráva zněla naprosto jednoduše: „Hej Broskve, míříme do Ameriky!“ Ne, tady o žádný aprílový vtípek rozhodně nešlo. Florbalový projekt z domácí továrny skutečně dokázal za velkou louží vysmlouvat jedinečnou spolupráci a po dlouhá léta zaprášený sen o expanzi sportovního trpaslíka do zámoří se tak z ničeho nic proměnil v realitu.

„Podařilo se nám spojit síly s klubem Orlando Vikings v Americe a chceme být úplně první česká organizace, která tam uspořádá kemp pod svým jménem,“ prozradil spoluzakladatel Peaches Jonáš Kůra.

Na rozsluněnou Floridu se tak letos bude moct vydat hned desítka českých nadějí, která doplní zámořskou konkurenci Američanů a Kanaďanů na dvoutýdenním kempu v azylu organizace Vikings. A tentokrát nepůjde jen tak o nějaký letní kemp.

„Cílem celého projektu je pomoci s šířením florbalu do všech koutů světa. Zároveň tu budeme tlačit velký důraz na výuku angličtiny, které se dětem na našich domácích kempech tolik nedostane,“ dodává Kůra.

A tak se východní pobřeží, kde se florbal zatím nachází ve stádiu pouhého embrya, na chvíli promění v malou výzkumnou stanici českých objevitelů. Nutno říct, konečně. A možná trochu k zamyšlení, že se o takový krok musí postarat dva obyčejní chlapci s čistou láskou k florbalu.

Avšak ani tímto smělým krokem dobrodružné plány mladých Kolumbů zdaleka nekončí. „Jakmile usídlíme v Americe, tak budeme chtít pokračovat i v dalších koutech světa,“ zakončil odvážně. Příští zastávka?