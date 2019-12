Pro lidi, pro zemi. I tak vznikala speciální maska Christianové

Udělej to pro své lidi. Udělej to pro svoji pýchu. Udělej to pro svoji zemi. Slova písně skupiny The Skript z nové masky brankářka české florbalové reprezentace Jany Christianová potvrdila už při úvodním vystoupení národního družstva proti Lotyškám. Hlavně v první třetině pochytala snad pět obrovských šancí a Češky nasměrovala k jednoznačnému triumfu 14:2.

Jana Christianová a její maska | Foto: Martin Flousek/ceskyflorbal.cz