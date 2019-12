Ráno šok, florbalistky však na derby přeply. Mlejnková dala pět branek

Úterý začalo pro české florbalistky šokem. Tým plný hráček z Ostravy brzy ráno zjistil, že se v jejich městě střílelo na lidi. Tragédie v ostravské nemocnici odstartovala vlnu telefonátů domů a posléze částečné uklidnění, že se nikomu z blízkých nic nestalo. „Musely jsme se o to zajímat, protože některé spoluhráčky mají rodiče, kteří v nemocnici pracovali. Naštěstí se jim nic nestalo a my museli začít myslet na důležitý zápas se Slovenkami a jít do něj s čistou hlavou,“ řekla po utkání jedna z hlavních hrdinek, Michaela Mlejnková.

Česko (v červeném) - Slovensko na MS v Neuchatelu: vysokou výhru Češek řídila čtyřmi góly Magda Mlejnková | Foto: Martin Flousek/ český florbal