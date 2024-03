Čeští florbalisté budou hrát na prosincovém mistrovství světa v Malmö v základní skupině A se Švýcarskem, Německem a Norskem. První dva týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, zbývající dva čeká kvalifikace play-off. Ve skupině B se představí domácí Švédsko, Finsko, Lotyšsko a Slovensko. Rozhodl o tom úterní los v Malmö.

Česko - Švédsko, finále florbalového MS 2022 | Foto: Český florbal/Barbora Reichová

„Upřímně nemohu říci, že bych měl favorizované týmy, které bych si do skupiny přál. Hra na této (nejvyšší) úrovni je stále náročnější. Pro nás je mistrovství světa příležitostí, abychom ukázali, kam jsme již v rámci našeho postupného procesu došli,“ řekl webu Českého florbalu trenér Jaroslav Berka.

Český tým má stejnou skupinu jako na odloženém šampionátu v roce 2021 v Helsinkách, kde ještě pod finským trenérem Petrim Kettunenem získal bronz. Předloni v Curychu a Winterthuru dovedl jeho nástupce Berka tým ke stříbru, kterým Češi vyrovnali historické umístění z roku 2004. Tam hráli Češi s Němci také v základní skupině a vyhráli 8:6. Se Švýcary se utkali v semifinále a zvítězili 11:3.

„Chceme být úspěšní, proto se nebudeme ohlížet na to, jaké máme soupeře. Připravíme se nejen na týmy, které nás budou v základní skupině čekat. V Malmö předvedeme to nejlepší, co v nás je,“ doplnil Berka.

Turnaj se bude hrát od 7. do 15. prosince. Šestnáctka účastníků je stejně jako na minulých pěti šampionátech rozdělena do dvou výkonnostních kategorií po osmi.

Skupinu C tvoří Kanada, Estonsko a 1. a 3. tým asijsko-oceánské kvalifikace, v „déčku“ se představí Dánsko, Polsko, Slovinsko a 2. tým asijsko-oceánské kvalifikace, která se uskuteční od 21. do 25. května ve filipínském Pasigu. Dva úspěšné celky z obou skupin budou hrát v osmifinálové části s týmy ze 3. a 4. míst skupin A a B.