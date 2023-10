Před pár lety společně vymysleli troufalý plán, jak v malém domácím rybníčku založit florbalový celek, který bude sdružovat ty nejtalentovanější hráče ze všech koutů republiky. Tehdy ovšem zdaleka netušili, co všechno jim tato myšlenka nakonec přinese. Dnes už je totiž z projektu Peaches absolutní špička. Zejména v oblasti kempů pro mladé naděje, kam se každým rokem sjíždí stovky nových zájemců. „Kromě USA jsou na obzoru i další exotické kontinenty,“ prozradil jeden ze zakladatelů úspěšné značky Josef Juha.

Zakladatelé florbalového projektu Peaches Jonáš Kůra (vlevo) a Josef Juha. | Foto: se svolením Peaches

Když se skupince šikovných florbalistů povedlo se svým projektem ovládnout téměř všechny domácí mládežnické turnaje, objevil se na stole další odvážný nápad: letní kempy. Týdenní bašta pro florbalové teenagery, která může bez problému konkurovat všemožným přípravám nadějí v jejich domovských klubech.

Široce zastoupený trenérský výběr, podmínky tak trochu připomínající servis zámořských hokejových hvězd a rovněž pravidelná návštěva českých reprezentantů. Tohle všechno si mohou mladí florbalisté vyzkoušet během jediného týdne. Dříve po různých domácích zastávkách, dnes už také na Slovensku či dokonce za velkou louží.

Florbal už není jen hobby, tvrdí trenér Peaches

Právě ve Spojených státech zakotvili Peaches poprvé před dvěma lety, což se tehdy dalo považovat za dosavadní strop práce mladých podnikatelů s hokejkami v ruce. Kromě toho se však veškerá pozornost upínala na domácí turnusy, které stále častěji hlásily: máme vyprodáno! Až se z letních kempů stala prestiž připomínající boj o lístek na koncert pěvecké superstar.

Příští stanice: Amerika! Úspěšný florbalový projekt míří poprvé za velkou louži

„Zaznamenali jsme další posun, který pomohl Peaches Kemp udělat zase o kus kvalitnější, co se týče sportu a také zábavy. Ukázalo nám to, že děti po celé republice mají nadále chuť na sobě pracovat i v době prázdnin. A že naše komunita roste a sílí, že se nám stále vracejí děti, to je ta nejlepší zpětná vazba pro nás všechny,“ prozradila stálice trenérského týmu Matěj Surák.

Ten aktuálně pozoruje slibný progres nejen v rámci úspěšného projektu, ale stejně tak i ve florbale jako takovém. „Už to není jen hobby zábava jako dříve, ale více a více mladých sportovců touží po zlepšení a pracují na sobě výrazně intenzivněji. Dnes už je tak naprosto běžnou věcí na sobě makat například i o prázdninách,“ dodal rodák z Plzně.

Letní Peaches Kemp v Jindřichově Hradci.Zdroj: se svolením Peaches

„A právě u nás v Peaches mají možnost strávit parádní týden ve skvělých podmínkách, navíc se stejně nastavenými lidmi, kteří na florbal a trénink jako takový koukají podobně. Když se vás takhle sejde na jednom místě třeba 80, tak vznikne něco, na co ty děti vzpomínají celou sezonu,“ vysvětluje Surák, jenž působí jako trenér mládeže v plzeňském celku Gorily.

KVÍZ: Florbalová sezona je v plném proudu. Znáte současný sportovní fenomén?

Další velkou základnu získal mládežnický projekt na sousedním Slovensku, kde se také úspěšně rozrostla komunita florbalových teenagerů s broskvovými symboly na dresech. A další potenciální adresy už jsou údajně v jednání. „Neradi bychom to zakřikli, ale můžeme říct, že další exotické kontinenty jsou na obzoru,“ prozradil jeden ze zakladatelů Peaches Josef Juha.

Jaká je tedy největší motivace s výhledem do příštího léta? „Každým rokem chceme náš kemp posunout o kousek dál ve všech jeho aspektech. A s veškerou skromností cítíme, že se nám to zatím daří. Pořád ale chceme makat na tom, aby Peaches Kemp byl tím nejlepším florbalovým kempem na československém území,“ zakončil sebevědomě Juha.