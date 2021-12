Češkám se v sobotním večeru povedla perfektně povedla první třetina. Sice už v první minutě inkasovaly po akci obávaných sester Kauppiových, ale bleskově je vrátila do hry nádhernou akcí Suchá a poté dokonce dvakrát udeřila Eliška Krupnová. Kapitánka věřila, že se její první formaci vrátí forma v důležitých zápasech a předpoklad jí vyšel.

Biatlon i florbal. Rodina Keprtů se často potká jen v hale

Byl to vůbec její velký souboj s Veerou Kauppiovou, o obou hráčkách se říká, že jsou nejlepší na světě. Finka v první třetině napodobila svou sestru a také se trefila, přesto vedl outsider 3:2.

„Myslím, žáe se Finky viděly už ve finále a my jsme jim v první třetině jasně vysvětlily, že ještě ne!“ řekla po utkání česká hvězda Denisa Ratajová.

Měla pravdu, výkon byl nadějný, ale tak jako už mnohokrát v historii Seveřanky začaly zápas postupně otáčet na svou stranu. Nadšeně bojující česká parta ale odolávala statečně. Holky hlasitě ocenily každičký blok, zmařenou šanci soupeřek či hit, jaký předvedla i maličká Keprtová. Ale Finky mají Veeru Kappiovou a té stačí maličko, ale unikla do šance a zakončila – 3:3.

Vše rozsekla poslední část, v níž už šly Finky do vedení a nezastavilo je ani vyrovnání Mlejnkové, kterou trenér Rhyner poslal na hřiště teprve v závěru druhé části. Brzy po ní zamířila do šibenice po smrtící kombinaci s sestrou Oona Kauppiová a to byl nakonec rozhodující moment. Teprve poté česká lavička stáhla hru na dvě pětky, což Finové udělali dřív.

Bylo však pozdě, Češky se už do mnoha šancí neprokousaly. Až tři vteřiny před koncem sahala po vyrovnání při power play Ratajová, ale Nieminenová její ránu na čáře zastavila.

Cesta do semifinále MS florbalistky bolela víc než se čekalo, Dánky ale udolaly

„Hrály jsme skvěle na balonku, vytvářely si šance, ale postupem zápasu střel ubývalo. Vše rozhodla jejich první lajna, dala všech pět gólů. Něco jsme si na ně připravily, chtěly je rozhodit jiným obranným postavením, ale nakonec jsme je neubránily,“ litovala Denisa Ratajová.

Její formace se ve skupině trochu trápila, ale v boji o všechno už zase zářila. Ratajová věří, že i proti Švýcarkám bude česká první formace tou elitní. „Nemám obavy, že nepředvedeme superzápas a nezískáme bronz. Zklamány sice jsme, ale musíme to hodit za hlavu. Bohužel už máme trochu natrénováno z Neuchatelu (Češky tam ztratily skoro vyhrané semifinále se Švýcarkami) a tahle prohra nebyla tak šoková jako tehdy. Ale hrajeme za sebe, fanoušky i naší zem a bronz chceme přivézt,“ dodala Denisa Ratajová.

Semifinále:

ČR - Finsko 4:5 (3:2, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Suchá (Plášková), 11. Krupnová (Jiráková), 16. Krupnová (Ratajová), 48. Mlejnková (Ratajová) - 1. O. Kauppiová (V. Kauppiová), 14. V. Kauppiová (Westerlundová), 33. V. Kauppiová (Kippiläová), 43. Kippiläová (O. Kauppiová), 49. O. Kauppiová (V. Kauppiová). Rozhodčí: Andersson , Eliasson (oba Švéd). Bez vyloučení. Diváci: 1588.

Sestava ČR: Christianová - Beránková, Jiráková, Koníčková, Paloncyová, Havlíčková, Keprtová - Ratajová, Krupnová, Bačová - Plášková, Suchá, Řepková - Chudá, Kubečková, Trojánková - Mlejnková. Trenéři: Sascha Rhyner a Jakub Robenek.