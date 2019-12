V neděli večer se univerzálka schopná hrát v obraně i útoku vrátila ze soustředění juniorského nároďáku, absolutně nic netušila. Když zazvonil telefon: „Jedeš do Neuchatelu za ženským áčkem. Rychle se sbal, počkám v Praze,“ zněl hlas z reproduktoru. Na jednu stranu splněný sen, na druhé nejsem ráda za Gejbi, že se zranila. Takovou věc nepřeji nikomu,“ vyprávěla Kubečková po zápase Češek se Švédskem, jemuž zatím jen přihlížela ze střídačky.

A z hlavy si vylovila shon, jaký nastal po zmíněném telefonátu. Bleskové balení, chytit ve čtyři ráno vlak v Ostravě, v Praze přesednutí do auta vedoucího týmu Marcela Stavjianiho a následovalo devět hodin napříč střední Evropou až na břeh neuchatelského jezera.

„Myslím, že to bude obrovská zkušenost a moc se na ni těším. Doufám, že nebudu moc nervózní, holky mi hodně pomáhají. To už jsem viděla na soustředění a nebojím se díky tomu vedle nich hrát,“ dodává dívka žijící sezonu snů, vždyť teprve nedávno prorazila do ženské extraligy.