Co fanoušek, to názor. Na trenéra, sestavu, taktiku… S oblibou se ve sportovní komunitě řeší také podoba dresů. Barvy, umístění loga, sponzorů, čísla. To všechno je někdy až alchymie. Své o tom ví i Karel Hejkal, expert na slovo vzatý a muž, který mimo jiné stojí za trikotem florbalistů pražské Sparty.

Mikuláš Krbec v dresu florbalové Sparty | Foto: AC Sparta Praha/Vladimír Hodač

Jak se tvoří dres? Hejkal prozradil, že nad designem pro florbalovou Spartu strávil zhruba dvacet hodin práce. Celkem eviduje 57 návrhů. Vzhledem k detailům, které řešil přes e-mail a telefon, tento počet rychle naskakoval.

"Stěžejní byly dvě věci. Současný trend zjednodušování a zkušenost z navrhování předchozí verze dresů Sparty," vysvětlil expert.

Mimořádná florbalová anketa Deníku: Kdo má v Česku nejlepší dres?

Fanoušci by se divili, co všechno musí takový designer řešit. Barevné přechody, textury, CMYK tisk. A v neposlední řadě logo. V případě klubu z Prahy to platí dvojnásob. Je to malý bratřiček nejsledovanějšího českého celku.

Snaha o kultivaci designu

"Je to hodně zapeklitá věc, ta sparťanská identita. Příbuzná a přenositelná, zároveň z podstaty fungování klubů i z etických důvodů odlišná," poznamenal Hejkal a hned navázal: "S ohledem na charakter nového loga jsem letošní návrhy směřoval k určitému zjednodušení a mohl se tak soustředit na kombinace barev, kontrastů - a to mi jde lépe."

Sportovní komunita leckdy kritizuje přeplácanost dresů, spoustu partnerů, kvůli nimž vznikají i bizarní situace, kdy jsou upozaděny čísla i jmenovky. Také ve florbale hrají důležitou roli sponzoři a designer má leckdy svázané ruce.

"Ze Sparty mě oslovil šéf klubu Václav Culka. Bylo to právě na základě mých aktivit na mém webu Dresblog.cz. Ví, že se snažím vzhledy dresů komentovat, kultivovat. Ale akceptuji svrchované právo klubu si to rozhodnout. V tomto případě jsem jen externista," zmínil Hejkal.

Florbal nelze v tomto ohledu srovnávat s hokejem či fotbalem a největšími českými kluby. "Tam by ta debata o střetu vlastní identity, značky klubu měla probíhat značně intenzivněji. Dvacet nebo padesát let budujete klub, horem dolem přemýšlíte, jak ho lidem v regionu dostat do jejich DNA, a pak se každý rok jmenujete a vypadáte jinak. V takovém případě se o tom má debatovat společně. A své si může říct i grafik či člověk z marketingu - a i jejich argumenty by měly mít v rozhodování klubu své místo a váhu," doplnil.

Pochvala za dres do Brna

Hejkal stojí za novou vizuální identitou fotbalových Teplic a dříve pomáhal i s designem v hokejovém Litvínově. K florbalu našel cestu díky Spartě, neváhá však pochválit i to, jak pracují jinde.

"Dlouhodobě se mi líbí design klubu z Vinohrad. Za nejlepší ale považuji Židenice. Nebojí se sytého odstínu ani jemné textury, přitom ten dres nepostrádá kontrast. K tomu krásný znak, který barevně s dresem ladí v detailu křídel, ale díky dominující žluté zároveň vyniká. A práce s logy sponzorů, jeden hlavní na hrudi, ostatní na sekundárních plochách, skvělá práce," vzkázal do Brna.



