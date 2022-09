„Nechci být sprostá, ale prohra na nájezdy a ještě ve finále MS, to hodně bolí,“ prohlásila chvíli po utkání obránkyně Kristýna Lechnerová.

Úvod finále tomu ještě nenasvědčoval, Švédky ovládly první část 3:0. Ale česká parta nic nevzdala. Ve druhé části nejprve snížila Michaela Mechlová, a a přestože Seveřanky po druhé trefě Nordstrandové zase odskočily na tříbrankový rozdíl, ž český nápor nezastavily. Už za šestnáct vteřin později pálil Anna Brucháčková a k úvodní asistenci přidala první gól.

Šly do toho po hlavě

Právě brněnská útočnice byla hlavní hrdinou finálové řeže. Přidala ještě další dvě trefy a v 56. minutě bylo senzačně vyrovnáno - 4:4.

„Postupně se to zlepšovalo a druhou a třetí třetinu jsme vyhrály. Jen je škoda, že už jsme to nedotáhly do vítězného konce, šly jsme do toho po hlavě. Vždyť finále MS můžete hrát jen jednou za život,“ hlásila hráčka pražského Chodova, která byla vyhlášena nejlepší Češkou ve finále.

V prodloužení mohla rozhodnout Mechlová, ale její zakončení zacinkalo jen na tyčku. Na řadu tak přišly nájezdy, v nichž v sedmé sérii rozhodla o sedmém švédském triumfu v historii Almová, právě Brucháčková už na její gól odpovědět nedokázala.