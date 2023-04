Přímý boj o mistrovský titul v mužské a ženské nejvyšší soutěži, zaplněné ochozy libeňské O2 areny a jednodenní show, která již tradičně patří mezi smetánku domácích sportovních akcí. Suma sumárum, BigBoard Superfinále florbalu je zpět na scéně. S novým titulárním partnerem a rovněž fanoušky ze všech koutů florbalové republiky. Klíčová otázka ovšem zní: padne protentokrát vytoužený divácký rekord?

Superfinále florbalu 2022: Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav - Tatran Střešovice | Foto: ceskyflorbal.cz/Martin Flousek

Další ročník elitních florbalových soutěží v Česku míří do cílové rovinky a stejně jako před rokem pohostí jeho tradiční vyvrcholení oblíbená O2 arena v pražské Libni. Program třetí dubnové neděle se tak ponese ve znamení jedinečného svátku sportovního fenoménu posledních let.

Superfinále florbalu. Událost, která každoročně velebí nové tuzemské šampiony a postupně dostává florbalovou bublinu do povědomí široké veřejnosti. A jen velice obtížně byste napříč současnými sportovními akcemi hledali konkurenceschopného protivníka. Od letošního ročníku se navíc organizátoři mohou opřít o nového titulárního partnera – společnost BigBoard.

Kromě závěrečných bitev elitních domácích celků je však pravidelně k vidění rovněž boj na tribunách o divácký rekord v návštěvnosti florbalového utkání. Ten vznikl před sedmi lety právě v pražské O2 areně, kam si na tehdejší superfinále našlo cestu hned 12 144 diváků. Absolutní rekord mezi všemi halovými sporty v České republice.

Prezident věří v divácký rekord

Ani letos florbaloví fanoušci příliš neotáleli a poměrně rychle dokázali zaplnit značnou část ochozů libeňské dominanty. Dopoledne před začátkem samotné akce sice na internetu ještě viselo několik volných vstupenek, přesto organizátoři florbalového vrcholu sezony nadále věří v překonání rekordu z roku 2016.

„Už dva týdny před akcí jsme mohli potvrdit návštěvu převyšující deset tisíc diváků. Superfinále je pro nás vlajkovou lodí, a proto mě těší divácký zájem. Věřím, že se nám nyní povede překonat rekord v návštěvnosti, které stanovilo superfinále před sedmi lety,“ pronesl na čtvrteční tiskové konferenci prezident Českého florbalu Daniel Novák.

A už v průběhu ženské finále, které se tentokrát neslo ve znamení ostravského derby mezi vítězkami základní části z Vítkovic a obhájkyněmi mistrovského titulu FBC Ostrava, bylo o zábavu na tribunách postaráno. Sektor za jednou brankou kompletně oblehla modrá barva, na druhé straně zase dominovala žlutá.

Moravské superfinále však nadchlo oba fanouškovské tábory. „Přijeli jsme do Prahy vlakem, který vypravil náš klub FBC Ostrava. Byla to zábavná cesta, ale místy také dlouhá, takže už jsme se těšili na zápas. Je tu parádní kulisa, snad ještě lepší než před rokem. Moc si to užíváme,“ prozradil jeden z příznivců loňských šampionek.

„Ostravské superfinále v Praze? Pro nás ze severní Moravy je to něco neuvěřitelného. Samozřejmě bychom to raději viděli u nás v Ostravě, ale jinak je to pro nás všechny naprosto výjimečný zážitek,“ řekla nadšeně fanynka Vítkovic.

V ochozech libeňské O2 areny se začali postupně scházet florbaloví příznivci ze všech koutů republiky, obrovskou podporou se mohl pyšnit již před začátkem odpoledního utkání o mistra Livesport Superligy pražský Tatran. Do kotle střešovických fanoušků se navíc chystá i florbalový talent a někdejší ikona klubu Filip Langer.

„Moc se na to těším. Beru to jako nejlepší způsob, jak dneska podpořit kluky. Upřímně jim to přeju, titul si všichni zaslouží,“ prozradil jednadvacetiletý reprezentant.

Proti Tatranu se v superfinále postaví výběr Vítkovic, který zase za titulem požene moravská část publika, včetně fanoušků rytířek. „Určitě zůstaneme po utkání holek na mužské superfinále. Jsme jeden klub, takže kluky podpoříme. Bylo by krásné vrátit se domů do Ostravy se dvěma zlatými medailemi,“ zaznělo z vítkovického sektoru příznivců.

Příjemnější nedělní odpoledne si snad florbaloví nadšenci ani nemohli přát. A co divácký rekord? Ten by celé akci jenom přidal pomyslnou třešničku na dort.